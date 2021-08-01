عضوة مكتب المرأة في مسد تنتقد بشدة الصمت الدولي حيال جرائم تركيا

تواصل دولة الاحتلال التركي ارتكاب جرائم حرب بحق أهالي المنطقة، حيث عمدت إلى قطع مياه محطة علوك وحبس مياه الفرات الأمر الذي أدى إلى انقطاع المياه بشكل شبه يومي في مدينة حلب.

وبهذا الصدد التقت وكالتنا مع عضوة مكتب المرأة لمجلس سوريا الديمقراطية جيهان محمد التي قالت: "تتبع الدولة التركية كافة الأساليب القذرة في محاولة شرعنة احتلالها للمناطق السورية، ولو تسنت لها الفرصة لاحتلت جميع المناطق السورية".

وتابعت جيهان: "لم تكتفِ الدولة التركية بهذا الاحتلال، حيث لجأت إلى حرب المياه التي تصنف ضمن جرائم الحرب وبعيدة كل البعد عن الأخلاق والمواثيق الدولية والإنسانية، وهي من أبشع الجرائم الذي تستخدم بحق الشعب السوري".

وأكدت جيهان بأن تركيا تحارب الشعب السوري بكافة أطيافه من خلال قطعها لمياه محطة علوك وحبس مياه نهر الفرات الأمر الذي أدى إلى تراجع منسوب المياه في سوريا ليصل إلى 200 م3 في الثانية بعد أن كان 500 م3 في الثانية، مخالفة بذلك الاتفاقية بين سوريا وتركيا عام 1987.

وأضافت: "الإرهابيون هم من يقطعون المياه دون أن يأبهوا للمجتمع الدولي ويقومون بنبش قبور الشهداء بعيداً عن الأخلاق الإنسانية ودون احترام للعقائد الإسلامية فهذه الجرائم انتهاك لحقوق الإنسان".

وعن الصمت الدولي أمام جرائم الدولة التركية تساءلت جيهان "أين المجتمع الدولي؟ لمَ كل هذا الصمت عن جرائم الدولة التركية ولماذا يتم إعطاء الضوء الأخضر لأردوغان؟ هل هي شريكة في هذه الجرائم؟ حتى الحكومة السورية لا تقف أمام هذه الجرائم والاحتلال".

وشجبت عضوة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية جيهان محمد في نهاية حديثها جرائم الدولة التركية وقالت: " على المجتمع الدولي أن يخرج عن هذا الصمت وأن يضغط على أردوغان لوقف هذه الجرائم والسياسات اللا أخلاقية التي يرتكبها الاحتلال التركي والضغط عليه ليمد يده للسلام كون أيدينا ممدودة للسلام لحل الأزمة السورية".

(ل)

ANHA