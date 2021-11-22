عضوة مجلس الحزب اليساري الكردي في سوريا تطالب PDK بفك ارتباطه مع الاحتلال التركي

تتعرض مناطق كردستانية عدة لهجمات جيش الاحتلال التركي، وتتركز الهجمات العنيفة بشكل خاص على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان) التي تتعرض لهجمات عنيفة من قبل جيش الاحتلال التركي واستخباراته بأسلحتها الثقيلة.

وتناضل قوات الكريلا ضد تلك الهجمات بأسلحتهم الخفيفة وإرادتهم القوية، حتى تمكنت من إجبار الاحتلال على الانسحاب من عدة مناطق تقدم إليها.

وفي هذا السياق تقول عضوة مجلس الحزب اليساري الكردي في سوريا مركز إقليم الفرات، سونيا إبراهيم أن "الدولة التركية لا تكف عن شن الهجمات على المناطق الكردية بهدف إبادة الشعب الكردي أينما كان وفي الآونة الأخيرة كثر استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية ضد الكرد".

وأضافت سونيا قائلة "الأسلحة الكيميائية محظورة دولياً وقانونياً لكن تركيا ترتكب الجرائم في ظل الصمت الدولي، وهو ما يوضح تأييدهم للهجمات والجرائم التركية ضد الكرد".

وتعرضت مواقع مقاتلي الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع للعديد من الضربات بالأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً من قبل جيش دولة الاحتلال التركي، وحسب إحصائية كشفها المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي فإن جيش دولة الاحتلال التركي استخدم 323 هجوماً بالسلاح الكيماوي والغازات السامة ضد الخنادق التي يتحصن فيها مقاتلو الكريلا في تلك المنطقة في الفترة الممتدة فيما بين شهري نيسان وتشرين الأول من العام الجاري.

وطالبت سونيا باسم الحزب بوضع حد للجرائم التركية المستمرة بحق الشعب الكردي بشكل خاص، وقالت "لأن هدف الاحتلال التركي هو إبادة الكرد أينما كان وبأي أسلوب كان".

وعن خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعاونه مع دولة الاحتلال التركي استنكرت تعاون الحزب مع قوات الاحتلال التركي في باشور (جنوب كردستان)، وقالت إنه "يجب على الحزب الكف عن التعاون مع الاحتلال والوقوف إلى جانب إخوته الكرد ومساندتهم والعمل وفق ما يتطلب لخدمة القضية الكردية بدلاً من إتباع نهج الخيانة".

ودعت الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التحرك وفق ما يخدم مصالح الشعب الكردي لا العمل وفق مصالحه الحزبية والشخصية والسير على نهج النضال وتصحيح أخطائه التاريخية.

كما طالبت سونيا إبراهيم كافة الأحزاب السياسية دعم مقاومة الكريلا إلى جانب الشعب الكردي في كل مكان وتوحيد الصفوف الكردية لمواجهة الاحتلال التركي وهجماته العدوانية حتى الرمق الأخير حتى يحصل الكرد على حقوقهم المشروعة التي ناضلوا من أجلها عبر التاريخ.

(ج)

ANHA