عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة في كتالونيا

زارت عضوة القيادة العامة لوحدات حماية المرأة سوزدار ديرك كتالونيا التي تتمتّع بحكم ذاتي وتتبع لإسبانيا، بدعوة من البرلمان الكتالوني.

والتقت القيادية في وحدات حماية المرأة سوزدار ديرك، هناك رئيسة البرلمان الكتالوني، آلبا فيرغيس بوش، وممثل حزب ترشيح اتحاد الشعب (CUP –Candidatura d’Unitat Popular)، وكارليس رييرا وممثل حزب اليسار الجمهوري الكتالوني (ERC – Esquerra Republicana de Katalonya)، واغنسبيرغ.

وحسب المعلومات التي قدّمها المركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة، فقد ناقشت هذه اللقاءات القضايا الأمنية في شمال وشرق سوريا، وخطر داعش ومكافحته، والوضع في مخيم الهول، وهجمات وابتزازات دولة الاحتلال التركي حيال المنطقة (قضايا المياه وغيرها).

كما كانت قضية نضال المرأة في شمال وشرق سوريا على الصعد العسكرية والسياسية والاجتماعية من القضايا الرئيسة التي ناقشتها هذه اللقاءات.

وتطرقت اللقاءات لسبل حل المشاكل والإشارة إلى أن داعش يشكّل خطراً على العالم أجمع، وأن هذا الخطر لا يزال مستمراً، لذا يجب على جميع الأطراف تحمّل المسؤولية في قضية مكافحة داعش.

المشاركة في الندوات الحوارية والمعارض

انضمّت القيادية سوزدار ديرك التي حازت اهتمام الصحافة الكتالونية إلى برنامجٍ تلفزيوني كتالوني، كما أجابت عن أسئلة الضيوف خلال ندوةٍ حوارية أدارتها الصحفيّة مونيكا تيربياس وشارك فيها أكثر من 400 شخصاً.

كما حضرت سوزدار ديرك معرض الكتاب في برشلونة، وتم خلال زيارة ديرك للمعرض، التعريف بكتاب "حركة المرأة الكرديّة/ التاريخية، النظرية والعملية" للكاتبة دلار ديرك والذي يتحدّث عن نضال المرأة الكردية.

يُشار إلى أن اجتماعات ولقاءات القيادية في وحدات حماية المرأة، سوزدار ديرك مستمرة.

(ر)