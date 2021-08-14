عضوات مؤتمر ستار يطالبن PDK بالإفراج عن السياسيات المعتقلات

اعتقلت قوات الأسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) ثلاث سياسيات من منظمة المرأة الحرة الكردستانية (RJAK) أثناء عودتهن من المشاركة في الذكرى السابعة للإبادة الجماعية في شنكال والتي حصلت في 3 آب عام 2014 بعد انسحاب قوات PDK.

وتواصل قوات الأسايش اعتقال عضوات منظمة المرأة منذ الخامس من آب الجاري على التوالي، وحتى الآن لم يتم الإفصاح عن أية معلومة لذويهم أو إدارة تنظيمهم.

وحمّلت منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا عبر بيان كتابي الحزب الديمقراطي الكردستاني مسؤولية حياة السياسيات الثلاث (خولة محمد حسين، جوانا عبد الحقي، سيرانا أحمد حسن)، وطالبت بالإفراج عنهن بأقصى سرعة.

واعتبرت عضوة مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية عبير حسن اعتقال ممثلات عن تنظيم المرأة الحرة في هولير أثناء عودتهن من المشاركة في ذكرى مجزرة شنكال "مشاركة في هذه المجزرة".

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وأضافت" الحزب الديمقراطي الكردستاني انسحب من شنكال أثناء هجوم داعش الذي أدى إلى قتل وتشريد وسبي نساء إيزيديات، فهم باعوا شنكال للأعداء".

عبير حسن أشارت إلى أن السياسيات اللواتي ذهبن إلى شنكال قد حملن معهن حقائق وتحليلات عن مجزرة شنكال "ضد سلطات عائلة البارزاني ودولة الاحتلال التركي، لذلك فهم لا يريدون إظهار هذه الحقائق ويقومون بطمسها بكافة الطرق".

وتابعت عبير قائلة: "الحزب الديمقراطي الكردستاني يعمل ضد مصلحة الشعب الكردي ومشروع الأمة الديمقراطية، كونه يعمل وفق ما تملي عليه مصالحه العائلية وليس مصلحة الكرد".

نطالب بالإفراج عنهن

بدورها قالت عضوة مؤتمر ستار زندان حسو" إن سياسة عائلة البارزاني هي نفسها سياسة الأنظمة الرأسمالية ضد المرأة، فهي تحاول منع نظام الرئاسة المشتركة في شنكال وإدارتها الذاتية التي تأسست على فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان التي قوامها إدارة الشعب والمرأة نفسها بنفسها".

وطالبت زندان حسو الحزب الديمقراطي الكردستاني بالإفراج عن السياسيات الثلاث من تنظيم المرأة الحرة الكردستانية.

(س و)

ANHA