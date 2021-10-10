عضوات مؤتمر ستار ينظمن احتجاجاً أمام جسر سيمالكا للتنديد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني

وتوافد اليوم الآلاف من عضوات مؤتمر ستار وهيئة الاقتصاد من مدن ونواحي مقاطعتي إقليم الجزيرة إلى خيمة الاعتصام، التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، في ساحة معبر سيمالكا الحدودي، للتنديد "بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني" والمطالبة بتسليم جثامين شهداء كمين خليفان إلى ذويهم، ولتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدين تولهدان وسردم.

وسارت عضوات مؤتمر ستار إلى مدخل معبر سيمالكا الحدودي، ونظمن احتجاجاً أمام الجسر الفاصل بين روج آفا وباشور.

ورفعت المحتجات صور الشهداء والرموز والأعلام الكردية، ورددن شعارات تندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما توجّهت بعدها المحتجات إلى خيمة الاعتصام لمتابعة الفعاليات.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ألقت الناطقة باسم مؤتمر ستار في روج آفا، رمزية محمد، كلمة أثنت من خلالها على المقاومة البطولية التي تبديها قوات الكريلا، مضيفةً: "الكريلا هم أبناء الشعب الكردستاني هدفهم الدفاع عن كرامة شعوب ومكونات المنطقة".

وأكدت رمزية في رسالة وجهتها للحزب الديمقراطي الكردستاني على "أن فعاليات خيمة الاعتصام ستستمر في معبر سيمالكا الحدودي، حتى تسليم جثامين الشهداء (شهداء كمين خليفان) إلى ذويهم، وتراجعه عن العداء لحركة التحرر الكردستاني من خلال مشاركته في هجمات الفاشية التركية على جبال كردستان".

وبيّنت رمزية محمد أن المقاومة مستمرة حتى تحرير المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا وإنهاء الاحتلال.

ودعت في نهاية حديثها إلى تصعيد النضال في وجه أعداء الشعوب المطالبة بحق تقرير مصيرها.

هذا، وستستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا غداً بمشاركة أهالي مدينة قامشلو.

(ع ع / آ)

ANHA