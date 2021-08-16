عضوات مؤتمر ستار يحذرن PDK من موقف صارم في حال مواصلة اعتقال عضوات RJAK

واعتقلت قوات الأمن التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) ثلاث سياسيات من وفد منظمة المرأة الحرة الكردستانية (RJAK) في مدينة هولير، أثناء عودتهن من شنكال، للمشاركة في إحياء الذكرى السابعة لضحايا مجزرة الإيزيديين التي ارتكبها مرتزقة داعش في الـ 3 آب/ أغسطس عام 2014.

وكان مؤتمر ستار في روج آفا قد حمّل، في الـ 9 آب/ أغسطس، سلطات الديمقراطي الكردستاني كافة المسؤولية عن حياة السياسيات الثلاث، وطالب بالإفراج الفوري عنهن.

وبهذا الصدد، أكدت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، شها خليل أن" موقف وصوت المرأة الكردية سيكون موحداً في وجه السياسات التي تنتهج بحقها"، وأضافت: "على الديمقراطي الكردستاني الإفراج الفوري عن السياسيات الثلاث"، مناشدة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وقف السياسات والانتهاكات التي ترتكب بحق النساء.

وينتهج الديمقراطي الكردستاني سياسات معادية للكرد بمساندته وتواطؤه مع الاحتلال التركي، وعن ذلك أوضحت شها: "عار على الديمقراطي الكردستاني أن يختطف عضوات تنظيم (RJAK)".

وحذرت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، شها خليل، أنه إذا لم يفرج الديمقراطي الكردستاني عن عضوات منظمة المرأة الحرة الكردستانية بأقصى سرعة، فسيكون موقف النساء في روج آفا صارماً في وجه سياساته.

'استهداف المرأة المناضلة'

من جانبها، أوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، كلستان كلو، أن النساء في كافة أرجاء كردستان يتعرضن لسياسة الإبادة من قبل الذهنية الذكورية السلطوية، وقالت: "نالت المرأة في باشور كردستان وروج آفا النصيب الأكبر من هذه السياسة"، في إشارة منها إلى سياسة حكومة دمشق والحزب الديمقراطي الكردستاني.

ومضت في حديثها قائلة: "مع الأسف، يستهدف الديمقراطي الكردستاني النساء اللواتي يناضلن في سبيل حريتهن وحرية شعبهن ويفرض عليهن سياسته السلطوية".

وأشارت كلستان كلو إلى أن الديمقراطي الكردستاني يحاول قمع كافة الأصوات التي تنادي بالحرية، وأضافت: "على كافة حركات ومنظمات المرأة رفع وتيرة النضال في وجه السياسات التي تمارس بحقها"، مناشدة الديمقراطي الكردستاني" بوقف ممارساته وانتهاكاته بحق المرأة".

ولفتت كلستان كلو إلى ضرورة تقديم الديمقراطي الكردستاني التسهيلات اللازمة للمرأة في باشور كردستان، لمواصلة عملها، مؤكدة "إذا لم تحصل المرأة على كامل حقوقها؛ فإننا لن نتمكن من بناء حياة حرة ديمقراطية".

في وقت سابق، دعت منظمة المرأة الحرة الكردستانية RJAK ، جميع المنظمات النسائية والبرلمانيين والناشطين في باشور كردستان إلى اتخاذ مواقف جادة وعدم التزام الصمت تجاه عملية اعتقال عضواتها على يد قوات الأمن التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما لا يزال مصيرهن مجهولاً حتى الآن، دون أي رد من الديمقراطي الكردستاني.

(آ)

ANHA