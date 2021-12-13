عضوات لجنة صياغة العقد الاجتماعي: مشاركة المرأة بنسبة50% دليل على إثبات وجودها وحقوقها

تستمر أعمال الاجتماع الختامي للجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، في يومها الثالث والأخير، بمشاركة كامل أعضاء اللجنة الموسعة المؤلفة من 157 عضو/ة، وممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والأحزاب السياسية، وحركات الشبيبة، والحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المجتمعية في المنطقة.

ومنتصف شهر تموز/ يوليو من العام الجاري، شكلت الإدارة الذاتية لجنة مصغرة مؤلفة من 30 عضو/ـة، للعمل على إعداد مسوّدة عقد اجتماعي موحد يعمل به شمال وشرق سوريا.

ومن اللافت حضور المرأة في لجنة صياغة العقد الاجتماعي، حيث تقسم اللجنة المصغرة مناصفة بين 15 عضو، و15 عضوة بما يضمن التمثيل الحقيقي للمرأة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.

وعلى هامش الاجتماع الموسع للجنة صياغة العقد الاجتماعي، قالت الرئيسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وعضوة لجنة صياغة مسوّدة العقد، سهام قريو "بعد الانتهاء من كتابة العقد الاجتماعي من قبل اللجنة المصغرة المؤلفة من 30عضو/ـة، يتم الآن النقاش عليه عبر هذه الجلسة بشفافية تامة وإبداء الآراء بديمقراطية تامة، بالإضافة إلى التصويت على الفقرات الواردة في مسوّدة العقد بشكل شفاف".

وأضافت "يضمن هذا العقد الاجتماعي حقوق كافة المكونات والقوميات والأديان، وأيضاً يضمن حقوق المرأة، بالإضافة إلى حقوق الشبيبة".

وكانت نسبة مشاركة المرأة في الإدارة الذاتية40%، فيما تجاوزت هذه النسبة، بحسب عضوة اللجنة، في العقد الاجتماعي الجديد الذي يتم النقاش عليه "المرأة ستكون مشاركة في الإدارة الذاتية بنسبة50%".

من جانبها، سلطت عضوة اللجنة التحضيرية لصياغة العقد الاجتماعي، للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، مريم إبراهيم، الضوء على التحول الذي تمر به المرأة في هذه المرحلة الانتقالية المهمة جداً.

ولفتت عضوة اللجنة التحضيرية إلى الحضور اللافت للمرأة، سياسياً واجتماعياً في شمال وشرق سوريا، بإدارتها الذاتية على وجه الخصوص بعد انتقال المرأة من مرحلة الاستعباد إلى مراحل الحرية.

وأشارت مريم إبراهيم إلى تمثيل المرأة في صياغة العقد الاجتماعي الجديد بنسبة50%، بما يضمن لها كافة حقوقها، منوهة إلى مواجهتهن عراقيل من قبل بعض المتشبثين بالذهنية الذكورية السلطوية "التي هيمنت علينا منذ بداية التاريخ، لكن المرأة في شمال وشرق سوريا تمكنت من إثبات وجودها من خلال مشاركتها في جلسة هامة كصياغة العقد الاجتماعي للمنطقة".

ورأت عضوة اللجنة التحضيرية أن هذا العقد الاجتماعي يدل على مشروع ديمقراطي حقيقي موجود في شمال وشرق سوريا، نرى من خلاله انخراط المرأة في جميع المجالات السياسية، التنظيمية، الاجتماعية والعسكرية".

(ي م)

ANHA