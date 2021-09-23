مع دخول حملة "حان وقت الحرية" عامها الثاني، التي أطلقتها الهيئة القيادية لمنظومة المجتمع الديمقراطي KCK)) في 12 أيلول / سبتمبر 2020، الهادفة لفكّ العزلة المشددة عن القائد عبد الله أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له، تمكّنت من تحقيق نتائج الإيجابية في الشارع الكردي والعالمي.

وحظيت الحملة بدعم شعبي واسع النطاق؛ من تنظيم الفعاليات على امتداد كردستان، المنددة والرافضة للسياسات الفاشية التركية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان عام 1999.

وتمارس الفاشية التركية سياسة قذرة وغير حقوقية بحق القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، حيث تمنع محاميه وذويه من اللقاء به، فقد جرى آخر لقاء مع القائد في السابع من آب / أغسطس 2019، بينما كان آخر تواصل للقائد عبد الله أوجلان مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار/ مارس 2020، بعد مكالمته الهاتفية مع شقيقه محمد أوجلان والتي استغرقت 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال فجأة.

دعوات لتكثيف الفعاليات لدعم الحملة

وعن دخول الحملة عامها الثاني، قالت عضوة منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة في إقليم الفرات، قدرت عثمان: "إن هدف الحملة كسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، لقد بدأت الحملة بفعاليتها المكثفة في أجزاء كردستان الأربعة وفي بعض الدول الأوربية".

وأضافت: "هدف القائد عبد الله أوجلان، نيل الكرد لحقوقهم وهويتهم، وإيصال صوتهم إلى العالم"، مشيرة إلى أن تركيا بيدق بيد الدول الرأسمالية.

وطالبت قدرت عثمان، خلال لقاء أجرته وكالتنا، كافة الشعوب المؤمنة بالمشروع الديمقراطي الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان، بتكثيف الفعاليات من تنظيم مظاهرات ونصب خيم اعتصام، لفكّ العزلة المشددة عن القائد أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له، مشددة أن يداً واحدة لا تصفق، إنما بالوحدة "نحقق هدفنا".

تشجيع وتأييد عالمي

وفي الإطار ذاته، أشارت العضوة في مركز أبحاث جنولوجيا في إقليم الفرات، صديقة خلو، إلى مضي عام على حملة "حان وقت الحرية"، "التي لاقت تشجيع وحملات في أجزاء كردستان الأربعة، وفي العديد من دول العالم، كما لاقت تأييداً عالمياً".

وأكدت صديقة خلو، حظيت الحملة بتأييدٍ واسع، والتي تهدف إلى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان فقط "لأننا مقتنعون بأن القائد محرر فكرياً"، وجددت تأكيدها مواصلتهم أعمال الحملة حتى تحقيق الغاية المنشودة.

(ي م)

ANHA