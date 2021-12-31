عضوات في حزب سوريا المستقبل: استهداف تركيا للمواطنين يبرهن على إفلاسها السياسي والعسكري

واستهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي يوم السبت، منزلاً شرق مدينة كوباني شمال وشرق سوريا، ما أسفر عن استشهاد 5 من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وإصابة 4 آخرين.

وبهذا الصدد، التقت وكالتنا عضوات من حزب سوريا المستقبل اللواتي استنكرن موقف المجتمع الدولي حيال وصمتها على ما يجري من انتهاكات بحق المواطنين في المنطقة.

مساعدة رئيس حزب سوريا المستقبل، ليلى قهرمان، أدانت في بداية حديثها الصمت الدولي حيال ما يجري في شمال وشرق سوريا من انتهاكات وجرائم بحق المواطنين.

وأوضحت ليلى قهرمان "الدولة التركية منذ تدخّلها في سوريا تستهدف المدنيين في شمال وشرق سوريا وتستهدف الشباب والشابات بشكل خاص بهدف زعزعة أمن المنطقة بشكل عام".

وتساءلت ليلى قهرمان "أين الدول الضامنة للمنطقة لم يحركوا ساكناً وهذا الصمت يبرهن أنهم متفقين مع دولة الاحتلال التركي حيال هذه الهجمات المتكررة على المنطقة التي تستهدف إرادة شعوب المنطقة".

وبيّنت ليلى قهرمان "مدينة كوباني مدينة الصمود التي صمدت أمام داعش وانطلقت منها شرارة هزيمة مرتزقة داعش المدعومة من تركيا في شمال وشرق سوريا بشكل عام".

وأكدت أن "إنجازات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لم ترق للجهات المعادية لمشروع الأمة الديمقراطية وبدأوا باستهداف المنطقة لزعزعة الأمن والاستقرار فيها".

وبدورها، قالت عضوة حزب سوريا المستقبل خود العيسى "نحن نساء الرقة، ندين هذه الهجمات التي استهدفت المدنيين في المنطقة بشكل عام وكوباني بشكل خاص التي راح ضحيتها 5 مدنيين في استهداف المسيّرة التركية".

واستذكرت خود العيسى استهداف الاحتلال التركي منذ أسابيع لعائلة كلو المناضلة واستهداف منزل شرق كوباني يوم السبت، مؤكدة "أن هذه الجرائم تبرهن أن سياسة القتل التركية مستمرة بحق أهالي المنطقة".

وناشدت خود العيسى في ختام حديثها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل العاجل وإيقاف هذه الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا.

(مـ)

ANHA