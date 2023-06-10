عضوات التعاونيات الزراعية النسائية يحصدن محاصيلهن

تُعد زراعة القمح والشعير والكزبرة والكمون من المشاريع التي تستفيد منها مؤسسة اقتصاد المرأة وتنميها عاماً بعد عام، وفي هذا السياق، تحصد 18 امرأة في قرية معشوق وعلي بدران التابعتين لناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، بدعمٍ من اقتصاد المرأة، 75 دونم من الأراضي المزروعة بالقمح والكزبرة والكمون.

وقد حان الآن موسم الحصاد، لذا بدأت هؤلاء النسوة أيضاً بحصاد محاصيلهن.

ويُخصص 75 بالمائة من ريع الأراضي التي تزرعها الجمعية التعاونية لعضواتها، و15 بالمائة للموسم الزراعي التالي، و10 بالمائة لدفع أجور الأراضي وباقي المصاريف.

موليدة بشير أحمد عضوة الجمعية الزراعية منذ أعوام، تحدثت لوكالتنا عن موسم الحصاد، وأكدت: "موسمنا هذا العام أفضل من كل السنوات السابقة".

وأشارت موليدة أحمد إلى تطور الجمعيات التعاونية الزراعية عاماً بعد عام، وتابعت حديثها: "لن نتوقف عن هذا العمل، سنعمل من أجل أرضنا".

ولفتت إلى أن العلاقات داخل الجمعية جيدة جداً، إذ تؤدي كل واحدةٍ منهن وظيفتها بعيداً عن الاتكالية وقالت: "لا تتكل إحدانا على الأخرى، فكل واحدةٍ منا تدرك وظيفتها وتؤديها، كما أننا لسنا مجرد زميلاتٍ، بل مسؤولاتٍ عن تنمية زراعة وطننا أيضاً".

"نقضي أياماً جميلة"

أوضحت موليدة أحمد أنهن يبدأن عملهن مع بداية فصل الربيع: "غالباً من ننظم عملنا هنا وفقاً لوضع المنزل، كنا نحصد الكزبرة والآن نحصد القمح، إننا نعمل في الأرض ونحن نغني ونجتمع ونقضي أياماً جميلة".

(ر)

ANHA