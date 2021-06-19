عضوات المجلس التنفيذي بإقليم الفرات يدنّ الهجمات على مقر HDP

وألقي البيان في مقر المجلس التنفيذي في مدينة كوباني من قبل نائبة رئيسة هيئة المرأة في إقليم الفرات، روزين محمد.

وجاء فيه "باسم نساء الإدارة الذاتية في إقليم الفرات وجميع النساء في العالم، ندين ونستنكر اغتيال دنيز المرأة السياسية، وندين أي عنف تتعرض له النساء في جميع دول العالم، ونطالب السلطات والحكومات والمنظمات الحقوقية المسؤولة عن حقوق الإنسان بحماية الحقوق، حق الحياة لكل إنسان دون تمييز لعرق أو دين أو قومية".

وأضاف "الحكومة التركية تفرض حظر استخدام اللغة الكردية واللباس والفلكلور وحتى الأسماء الكردية، هذا فضلاً عن حظر الغذاء على القرى والمدن الكردية، حيث كان هناك العديد من حالات الترحيل للمدنيين الكرد من قراهم وحرقها، وتستمر بالانتهاكات ضد الشعب الكردي في تركيا، خاصة النساء، فهن يتعرضن لكافة أشكال العنف برئاسة أردوغان، وهذه الأعمال تصاعدت في الأعوام الأخيرة وازادت معدلات الجرائم ضد النساء".

ولفت البيان قائلاً "نقف اليوم أمام جريمة تستهدف حقوق النساء، ولسنا مذهولين أو مصدومين من هكذا جرائم، فالدولة التركية اعتادت على قتل واغتيال الحرية ومسلسل جرائمها مستمر، دنيز بويراز لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، وقد اغتيلت قبلها زهرة، وهفرين، وسعدة، وهند وغيرهن من المناضلات المطالبات للحرية.

وندّد البيان هذا الهجوم وقال: قتلت دنيز على يد دولة التركية الفاشية داخل مقر الحزب في ولاية إزمير وهي على رأس عملها بدم البارد، الأمر الذي تكرره الدولة الفاشية من خلال أذرعها الإرهابية المحظورة دولياً، وأصبح جلياً وواضحاً العنف والاضطهاد الذي تتعرض له النساء في تركيا".

(ن ك/س و)

ANHA