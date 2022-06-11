أدلت عضوات أكاديمية الشهيدة "زيلان حلب" في منبج، ببيان إلى الرأي العام، استنكرن فيه الهجمات والتهديدات التركية على شمال وشرق سوريا.

وأشار البيان إلى أن "الاعتداءات والتهديدات التركية على شمال وشرق سوريا، تمثل سياسة تركيا الاستعمارية ونهجها الإجرامي المستمر على شعوب المنطقة".

مضيفاً "إن سياسة دولة الاحتلال التركي باتت مكشوفة، فهي تحاول ضرب مشروع الأمة الديمقراطية، والنيل من أبنائه. وهي معروفة عبر تاريخها بعدائها للمرأة، لذلك نراها تستهدف المرأة بالدرجة الأولى. ومثال ذلك المرأة السورية السبعينية "ليلى محمد" والاعتداء عليها من قبل رجل تركي بضربها بقدمه على وجهها".

ونوه البيان "إننا على يقين بأن الاحتلال التركي يهدف إلى طمس ثقافات المناطق السورية المحتلة وتغيير ديمغرافيتها، والسبيل الوحيد لمواجهته هو تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد أوجلان".

دعا البيان الشعب السوري إلى الوقوف في وجه أطماع الاحتلال التركي ومرتزقته. داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني باتخاذ موقف حازم والتدخل وإيقاف التهديدات التركية على المنطقة.

واختتم البيان بترديد المشاركات شعارات "عاشت سوريا حرة ديمقراطية"، و "لا للاحتلال التركي"، و "عاشت مقاومة المرأة الحرة".

يذكر أن أكاديمية الشهيدة زيلان حلب، افتتحت صيف عام 2017، وانضم إليها العديد من العضوات في المؤسسات الخاصة بالمرأة لتلقي التدريب.

(س ع/ي م)

ANHA