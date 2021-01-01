عضو وفد مثقفي روج آفا: زيارتنا إلى جنوب كردستان كانت ناجحة

بتاريخ 24 تشرين الثاني زار وفد من مثقّفي روج آفا عدداً من المؤسّسات والاتّحادات الثقافية في جنوب كردستان.

وضمّ وفد المثقّفين كلّاً من الرئيسة المشتركة لاتّحاد المثقّفين في إقليم الجزيرة آناهيتا سينو، رئيس اتّحاد الكتّاب الكُرد في سوريا قادر عكيد، وعضو الهيئة الإدارية في اتّحاد مثقّفي روج آفاي كردستان أحمد حسيني.

عضو الهيئة الإدارية في اتّحاد مثقفي روج آفاي كردستان أحمد حسيني تحدّث لوكالة أنباء هاوار حول مجريات الزيارة ونتائجها.

ما الهدف من زيارة وفد مثقّفي روج آفا إلى جنوب كردستان؟

كان الهدف هو تشكيل وفد من ممثلين عن المؤسّسات الثقافية في روج آفا لزيارة جنوب كردستان، والتّواصل مع المثقّفين والمؤسّسات الثقافية في باشور، والتّوصُّل معاً إلى موقف مشترك، وبالتالي حماية المصالح القومية للشعب الكردي، أمّا الهدف الآخر لهذه الزيارة فهو سدّ الطريق أمام نشوب أيّة حرب داخلية بين الكُرد، وتوجيه رسالة إلى الأطراف الكردية أنّ الشعب الكردي جزء واحد لا يتجزّأ.

كان من المفترض أن يضمّ الوفد 12 شخصاً، ولكن بسبب الظروف المتعلّقة بانتشار جائحة كورونا، تمّ تشكيل وفد يضمّ 3 أعضاء فقط، وتمّ التّوجّه إلى جنوب كردستان بهدف التّواصل.

من هي الأطراف التي اجتمعتم معها في جنوب كردستان، وما هي المواضيع الرئيسية التي تمّ التّطرّق إليها؟

زار وفدنا كلّاً من اتّحاد الكتّاب الكُرد في دهوك، وإدارة الثقافة والفن في دهوك، وفضائية وار، واتّحاد الكتّاب الكُرد في هولير، ووزارة الثقافية، وكوشكا سبي، ونقابة الصّحفيين، ومؤسّسة سردم للطباعة والنشر، ومؤسّسة التّراث الكُردي، ومؤسّسة بوك ميديا.

بشكل عام تمّ استقبال وفدنا بحفاوة، وتطرّقنا خلال اللقاءات إلى العديد من المواضيع، ولكن الهدف الرئيسي من الزيارة كان التّعارف وبناء جسور التّواصل، وفي الحالة الرّاهنة ليس بيد المثقّفين حيلة، ولذلك لم يتمّ إصدار بيان مشترك، وفي الحقيقة لو أنّ للمثقّفين دور مؤثّر، لربّما تمكّنا من إصدار بيان مشترك، أو إعداد خارطة طريق يتّفق عليها جميع المثقّفين في جميع أجزاء كردستان وفي الخارج، والتأثير بشكل فعليّ على القرار السياسي.

خلال اللقاءات تمّ التّطرّق إلى سبل تعزيز التّواصل والتنسيق في المجالات الثقافية، وبين الهيئات الثقافية، مثلاُ إذا تمّ تنظيم مهرجان أو معرض في روج آفا، يمكن دعوة المؤسّسات في جنوب كردستان للمشاركة أيضاً، لبناء أجواء تواصل وتعاون على أسس ثقافية، كان الهدف هو أن يتعرّف المثقّفين في هذين الجزأين على بعضهم البعض بشكل جيد، وتبادل الآراء والمقترحات، والتّوصُّل إلى موقف مشترك.

ومن المواضيع الأساسية الأخرى التي تمّ مناقشتها خلال اللقاءات هي أوضاع روج آفا بشكل عام ومقاومة أهالي روج آفا، والمثقّفين في جنوب كردستان ينظرون باحترام وإجلال إلى المقاومة والتّضحية التي يبديها أهالي روج آفا، كما اتّفقت آراءنا على أنّ هناك بعض الأطراف في روج آفا لا تريد للوحدة الكردية أن تتم، وهم مستفيدون من الأوضاع الحالية.

هل ناقشتم خلال اللقاءات الأحداث الأخيرة والتّوتُّر الحاصل بين الأطراف الكردية؟

تمّ مناقشة هذه القضايا بشكل عام، وعن الدور الذي يمكن أن نؤدّيه من أجل حلّ هذه القضايا، نستطيع القول أنّنا عبّرنا لتلك الأطراف عن رأينا، ونأمل أن نستطيع التأثير على القرارات السياسية، ونحن نسعى لأن يكون لنا دور ومشاركة في حلّ القضايا وتجاوز الخلافات.

ما هي المشاكل التي تعترض سبيلكم؟

لقد عانينا حتى الآن من مشاكل الحدود، ولأجل حلّ هذه المشكلة، يجب أن نتواصل ونتعارف، حتى الآن الزيارات التي تمّت بين روج آفا وجنوب كردستان كانت زيارات سياسية، ولكن يجب تسهيل زيارات المثقّفين الكُرد أيضاً، للمساهمة في تبادل الآراء والتّجارب والخبرات الثقافية، أو نشر النتاجات الثقافية في إقليم جنوب كردستان، ليتسنّى للناس في ذلك الجزء التعرُّف عليهم.

هل ستتواصل الزيارات بين مثقّفي روج آفا وجنوب كردستان مستقبلاً؟

بعد أن تخفّ الإجراءات المتعلّقة بالوقاية من كورونا، وإذا أُتيحت الفرصة، أعتقد أنّ بإمكاننا إجراء زيارة أخرى، وإجراء لقاءات موسّعة، كما يمكن أن نستعدّ لهذه الزيارات بشكل أفضل، فيما يتعلّق بمستوى التّنسيق مع جنوب كردستان|،

وخلال اللقاءات عبّر المثقّفون في جنوب كردستان عن رغبتهم الشديدة بالتعرُّف على روج آفا عن قرب، وزيارة المؤسّسات الموجودة في روج آفا، وإجراء اللقاءات، فحتّى الآن لم تتم زيارة رسمية إلى روج آفا.

بشكل عام كيف تقيّمون زيارة وفد المثقّفين إلى جنوب كردستان؟

نظراً لكونها الزيارة الأولى، وجرت في ظروف عصيبة نوعاً ما، نستطيع القول إنّها كانت زيارة ناجحة، الأشخاص الذين التقينا بهم، عبّروا عن مناهضتهم للحرب الداخلية، ولكن لم تتحقّق جميع أهدافنا، فنحن نسعى إلى التّوصُّل إلى مبادرة مشتركة.

(ك)

ANHA