عضو مجلس الشورى لقبيلة الفدعان: أوجلان يمثّل أخوة الشعوب والعيش المشترك

نشرت وسائل إعلامية تركية قبل نحو أسبوعين أنباءً عن تدهور الحالة الصحية للقائد عبدالله أوجلان الذي تسجنه تركيا منذ عام 1999 في سجن جزيرة إمرالي.

وانتفض على إثرها الشعب الكردي وأصدقاؤه في العالم منددين بالسياسة اللاإنسانية التي تمارسها دولة الاحتلال التركي أوجلان ليست على غير ما يرام وانتفضت الشوارع الكريدة في أرجاء العالم وسط صمت تام من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية.

وبعد تزايد الضغوط الشعبية، سمحت السلطات التركية في الـ 25 من آذار/ مارس الجاري بإجراء مكالمة هاتفية بين أوجلان وشقيقه لفترة وجيزة، وذلك لأول مرة منذ 27 نيسان عام 2020، آخر مرة جرى فيها الحصول على معلومات عن الحالة الصحية للقائد أوجلان.

'القائد عبدالله أوجلان يمثل أخوة الشعوب والعيش المشترك'

حول ذلك، يقول أحد أعضاء مجلس الشورى في قبيلة الفدعان عبد العزيز دهام أبو العوض إن: "الدولة التركية تصف القائد عبدالله أوجلان بأنه إرهابي، لذا تعتقله وسط جزيرة وتشدد عليه العزلة منذ سنوات عدة، لكن ومن خلال تعاملنا مع الشعب الكردي والاقتراب من فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان، والسير على نهجه تبيّن لنا أن الإرهاب والمجرم الحقيقي هي الدولة التركية بحد ذاتها".

وتابع: "منذ سنوات ونحن نقاتل إلى جانب الإخوة الكرد في خندق واحد، ولم نصادف الإرهاب سوى من الدولة التركية ومرتزقتها، واعتقال شخص مثل القائد عبدالله أوجلان من أبناء الشعب الكردي والذي يمثّل أخوة الشعوب والعيش المشترك بين الشعب الكردي والعربي ونشر الحرية في العالم هو إرهاب بحد ذاته".

'تركيا تتجاوز وتنتهك كل قوانينها'

وفي إشارة إلى قوانين الدولة التركية الخاصة بالسجناء في سجونها، يقول عبد العزيز دهام: "الدولة التركية عندما تعتقل شخصًا ما في تركيا، وحتى وإن لم يوكل ذوو المعتقل محاميًا للدفاع عنه، فالدولة التركية هي من توكل محاميًا للدفاع عن ذلك المعتقل، ولكن ومن خلال تشديد العزلة على القائد ومنعه من اللقاء بمحاميه وعدم معرفة مصيره وحالته الصحية، تركيا تتجاوز وتنتهك كل قوانينها".

وأوضح أنهم بفضل فكر وفلسفة أوجلان استطاعوا تحرير مناطق واسعة من مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا، وأنه تحاك الآن مؤامرات دولية على شعوب المنطقة، من قبل النظام وروسيا وإيران والدولة التركية الذين يعادون المشروع الذي يقتدي بفكر أوجلان.

وطالب عضو مجلس الشورى، عبد العزيز دهام أبو عوض، بالكشف وبشكل فوري عن الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان، مناشدًا المنظمات الحقوقية والإنسانية بتقديم تقارير واضحة وصريحة عن الوضع الصحي لأوجلان وطمأنة شعوب المنطقة عن وضعه.

وأكد أن عشيرة العنزة، إحدى قبائل الفدعان في المنطقة، تقف مع الشعب الكردي قلبًا وروحًا منذ سنين، ومصيرهم واحد، ولا يوجد أي تفرقة بينهم، وقال: "الدولة التركية تزرع التفرقة بين شعوب شمال وشرق سوريا، وتنشر أفكارًا غير صحيحة، والواقع غير ذلك، حيث تسود أخوة الشعب والعيش المشترك بفضل فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان على هذه الأرض".

(ج)

ANHA