عضو مجلس النواب المصري: حرب أردوغان ضد الكرد تفضح عنصريته وتكشف أطماعه

أشار بكري في تصريح خاص لوكالة أنباء "هاوار"، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستجير بدول الغرب، التي اعتاد على ابتزازها بقضية اللاجئين أملًا في مساندته بعد أن تهاوى وأوشك على السقوط".

وندد عضو مجلس النواب المصري بسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "العنصرية ومذابحه في حق الأقليات العرقية"، كاشفاً أنه "سبق وتقدّم بمشروع في مجلس النواب للاعتراف بمذابح الأرمن، ووقّع عليه ٣٣٤ نائباً مصرياً، مضيفاً :"أتمنى أن يرى النور قريباً".

وأكد عضو مجلس النواب المصري، أن حرب أردوغان ضد الكرد مُدانة لأنها حرب عنصرية تعبر عن أطماعه وتفضح عنصريته.

(م)

ANHA