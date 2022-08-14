عضو مجلس الإدارة السياسية في حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا: على شعبنا التكاتف بوجه الهجمات التركية

هجمات وحشية وبربرية تشنها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، تحديداً على مناطق خط الحدود الفاصل بين روج آفا وباكور (شمال كردستان)، لا سيما بعد القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء (تركيا ـ روسيا - إيران) في 19 تموز المنصرم في العاصمة طهران، واجتماع سوتشي الذي عُقد في 5 آب الجاري بين الرئيسين التركي والروسي.

احتلال المزيد من الأراضي السورية

يرى عضو مجلس الإدارة السياسية في حزب الحداثة الديمقراطية لسوريا، إبراهيم الثلاج، أن الهجمات المتواصلة لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وحتى هجومها الأخير على منطقة زاخو بباشور (جنوب كردستان) جاءت بعد فشلها في جبال كردستان أمام المقاومة التاريخية لقوات الكريلا.

واستهدف جيش الاحتلال التركي في 20 تموز الفائت، مصيفاً سياحياً في ناحية دار كارى بقضاء زاخو في باشور (جنوب كردستان)، أسفر عن مقتل وجرح أكثر من 30 عراقياً.

لافتاً الانتباه إلى السياسات التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي في المنطقة، قائلاً: "يعتمد الاحتلال التركي في سياساته على خلق الأزمات في المنطقة واحتلال دول الجوار لتصدير أزمته الداخلية إلى الخارج، يحاول بكافة الطرق ضرب المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا من خلال هجماته اليومية على المنطقة بهدف احتلال المزيد من الأراضي السورية".

استغلال الظروف الدولية لتنفيذ هجماتها

أضاف الثلاج: "يعاني الاحتلال التركي اليوم من أزمة سياسية مع كافة دول الجوار بسبب تدخله غير القانوني في شؤون الدول ومساهمته في تطوير "الإرهاب" وخلق الأزمات، فمع اقتراب الانتخابات التركية يحاول حزب العدالة والتنمية كسب الرأي العام التركي من خلال استفادته من هشاشة الوضع السياسي في سوريا وشن هجمات جديدة".

وأكد أن "الدولة التركية تسعى إلى استغلال الظروف الدولية من أجل تحقيق قفزة نوعية في توجهاتها السياسية، حيث يحاول الاستفادة من الحرب الروسية - الأوكرانية وعموم الصراعات في المنطقة لكي تتمكن تنفيذ هجماتها ضد شمال وشرق سوريا، ولكن على ما يبدو أنها فشلت في أخذ ضوء أخضر من القوى الدولية سواء روسيا أو أميركا، وبذلك بدأت بهجماتها عبر الطائرات المسيّرة وانتهاج الحرب الخاصة لتحقيق مآربها".

مقاومة زاب له تأثير كبير على نضال شعب المنطقة

إبراهيم الثلاج نوّه إلى مقاومة الكريلا في جنوب كردستان ضد هجمات الاحتلال التركي، وقال: "الحملات العسكرية التركية على جنوب كردستان وشمال العراق واجه مقاومة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وهي مقاومة مشرفة ولها تأثير كبير على نضال شعب المنطقة".

وفي ختام حديثه، دعا عضو مجلس الإدارة السياسية في حزب الحداثة الديمقراطية لسوريا، إبراهيم الثلاج، عموم شعب شمال وشرق سوريا للتكاتف ضد الهجمات التركية على المنطقة، وتابع: "أي شعب في العالم عندما يواجه أي خطر أو تهديد عليه بالتكاتف والصمود، لذا نتوجه بندائنا إلى شعب مناطقنا بالتكاتف ضد هذه الهجمات".

(آ)

ANHA