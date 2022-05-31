عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي يزور شمال وشرق سوريا

وصل عضو البرلمان الأوروبي وعضو لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية للأمن والدفاع في برلمان الاتحاد الأوروبي، خافيير نارت، إلى شمال وشرق سوريا في زيارة للاطلاع على الأوضاع وآخر المستجدات في المنطقة، بحسب الموقع الرسمي لدائرة العلاقات الخارجية.

وتباحث الطرفان في تجربة الإدارة الذاتية التي تشكلت بالتنسيق بين كافة المكونات بعد الاتفاق على عقد اجتماعي، بالإضافة إلى دور المرأة ونظام الرئاسة المشتركة في كافة مؤسساتها.

بالإضافة إلى العملية السياسية في سوريا وسبل إنهاء الأزمة السورية، وقال الرئيس المشترك للدائرة عبد الكريم عمر”إن مبدأ الحل السياسي الديمقراطي والحوار البنّاء هو أساس مشروع الإدارة الذاتية لبناء سوريا ديمقراطية لا مركزية ومن المهم تطبيق القرار الدولي 2254 بعد تعديل الهيئة العليا للمفاوضات واللجنة الدستورية لكي تمثل كافة مكونات سوريا القومية وخاصة الكرد.

وفيما يتعلق بالوضع الأمني والسياسي، قال عمر "إن أي عدوان تركي محتمل على الأراضي السورية هو فرصة جديدة لتنظيم الدولة الإسلامية لإعادة تنظيم نفسه وشن عمليات إرهابية وزعزعة الاستقرار. كما لا تزال تركيا تواصل سياسة التغيير الديموغرافي، من خلال بناء مستوطنات في عفرين بدعم من جمعيات إخوانية فلسطينية وقطرية وكويتية، ناهيك عن الجرائم اليومية؛ من قتل واغتصاب واختطاف في المناطق المحتلة من قبل الفصائل الإرهابية التابعة لها".

وأضاف عمر "تواجه الإدارة تحديات كبيرة، اقتصادية وإنسانية، وخاصة بعد إغلاق معبر تل كوجر (اليعربية) وعدم وصول المساعدات الإنسانية إلا نسبة قليلة، كونها تصل عن طريق دمشق؛ مما يفاقم معاناة سكان المنطقة بشكل أكبر".

وعبّر خافيير عن قلقه إزاء التحديات والأعباء التي تواجهها الإدارة الذاتية وحدها، وأبدى إعجابه بتجربة الإدارة الذاتية وأُثنى على التضحيات التي بذلها أبناء المنطقة في سبيل حمايتها.

وقال: "إن الإدارة الذاتية هنا تمثل كافة المكونات وهي نموذج جيد للحل وبناء سوريا جديدة".

كما تطرق خافيير إلى مخاطر أسر مرتزقة داعش، قائلاً: "من المهم أن تتحمّل حكومات ودول أوروبا مسؤولياتها تجاه مواطنها. كما أنني أشعر بحزن بالغ لأن الحكومة الإسبانية لم تقم أي خطوة جدية إلى الآن، ولا تريد إعادة الأطفال والنساء".

ومن المقرر أن يقوم السيد خافيير بجولة في شمال وشرق سوريا والالتقاء بمسؤولي الإدارة للاطلاع على الأوضاع عن كثب في المنطقة.

(م ح)