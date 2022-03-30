عضو هيئة الدفاع عن القائد عبد الله أوجلان: العزلة تعذيب وانتهاك لحقوق المعتقلين

يُعتقل القائد عبد الله أوجلان في إطار نظام العزلة المشدّدةً في سجن إمرالي منذ عام ١٩٩٩

جرى آخر اتصال هاتفي معه قبل أكثر من عام، مع شقيقه محمد أوجلان، والذي لم يدم إلا دقائق معدودة، ثم قُطع من قبل الدولة التركية الفاشية. هذا ولا ترد أي أخبار أو معلومات حول وضعه منذ ذلك الحين.

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن القائد أوجلان، المحامي خالد عمر، أن منع الدولة التركية كشف أي معلومات عن وضع القائد أوجلان هو انتهاك بحد ذاته، وتابع قائلاً: "العزلة المشدّدة التي تُفرض على القائد آبو الآن، بعيدة كل البعد عن جميع القوانين القائمة والمتعلقة بحقوق المعتقلين. إن اعتقال القائد آبو، هو اعتقال غير مشروع".

كما ذكر خالد عمر أن سبب إطلاق المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان هو منع حل القضية الكردية، وقال "كشفت لجنة مناهضة التعذيب في تقريرها الأخير أن هناك تعذيب يُنفذ في إمرالي، ولكنها لم تتخذ أي إجراء أو تبذل أي جهد لإنهاء هذا التعذيب والانتهاكات الجارية في إمرالي. إنّ العزلة بحدّ ذاتها تعذيب".

الشعب يرى حريته في حرية القائد آبو

وأشار خالد عمر أيضاً خلال حديثه، إلى نوروز ٢٠٢٢ قائلاً: "في نوروز ٢٠٢٢، خرج الشعب إلى الساحات ودعا إلى تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو. وذلك لأن هذا الشعب يرى حريته مرتبطة بالحرية الجسدية للقائد آبو".

واختتم عضو لجنة الدفاع عن القائد آبو، المحامي خالد عمر، حديثه قائلاً: "إن ظهور قائد مثل القائد آبو، فرصة يمكن ألّا تتكرر. فالتاريخ لا يمنح الشعوب شخصيات مثل القائد عبد الله أوجلان كل يوم".

(ر)

ANHA