عضو في مسد يحذر من مخططات دمشق وأنقرة للدفع في اتجاه اقتتال بين مكونات المنطقة

نظم مجلس سوريا الديمقراطي في ناحية تل حميس اجتماعًا لوجهاء العشائر العربية في بلدة "أبو جرن"، بمضافة وجيه عشيرة الشرابين، عبد المحل، وذلك لشرح آخر المستجدات السياسية في المنطقة، والحديث عن الحرب الخاصة ضد المنطقة.

ومع وصول وفد مسد استقبله وجهاء العشائر العربية الذين أكدوا وقوفهم مع الإدارة الذاتية وسعيهم إلى إنجاح مشروع الأمة الديمقراطية ومحاربة من يخل بأمن وأمان المنطقة.

خلال الاجتماع تحدث عضو مكتب التنظيم في مجلس سوريا الديمقراطي في ناحية تل حميس، محمد الكماش، حول الحرب الخاصة التي تدار ضد المنطقة، مؤكدًا "أنها تدار من قبل أجندات خارجية (الاحتلال التركي) وأخرى داخلية (حكومة دمشق)".

ونوّه الكماش إلى أن من الأهمية بمكان إدراك الوجهاء لغايات الحرب الخاصة، مؤكدًا أن هدفها ضرب أمن واستقرار هذه المنطقة، وقال: "اليوم أنتم الوجهاء يجب أن تقفوا خلف الإدارة الذاتية ضد المجموعات التي غايتها إحداث فتنة في المنطقة كما حصل في منبج".

وأضاف الكماش أن "هدف الحكومة السورية والاحتلال التركي افتعال اقتتال داخلي بين الكرد والعرب والسريان، على أمل إفشال مشروع الأمة الديمقراطية، لا سيما وأن المنطقة عمومًا تشهد مرحلة انتقالية".

وبيّن الوجهاء في نهاية الاجتماع أنهم مع الإدارة الذاتية قلبًا وقالبًا، موجهين رسالة إلى وجهاء وشيوخ العشائر العربية في منبج حول ضرورة الوعي لما يحصل من فتن هدفها ضرب استقرار المدينة، مذكّرين إياهم بالوقت الذي سيطرت فيه مرتزقة داعش على المدينة، وارتكابهم أبشع المجازر بحق أبناء المنطقة.

(ش أ/س ر)

ANHA