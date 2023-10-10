عضو في مجلس الشيوخ الاسترالي يدين هجمات الاحتلال التركي ويدعو إلى محاسبة تركيا

وأرسل عضو مجلس الشيوخ الاسترالي المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل في نيو ساوث ويلز، ديفيد شوبريدج رسالة إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أكد فيه تضامنه مع الشعب الكردي ضد هجمات الاحتلال التركي.

وجاء في نص الرسالة:

"بصفتي عضوًا في مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، أشعر بقلق بالغ إزاء الهجوم العسكري المستمر والمستمر للحكومة التركية وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الكردي والمجتمعات التي تعيش في منطقة الحكم الذاتي في شمال وشرق سوريا.

إن التقارير التي تفيد باستهداف المدنيين والمرافق الأساسية والبنية التحتية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمناطق السكنية ومحطات الطاقة والمساجد ومخيمات اللاجئين أمر محزن للغاية وأنا أدين هذه الهجمات بأشد العبارات الممكنة.

كما أشعر بالقلق من أن الحكومة التركية تستخدم التطورات المدمرة في فلسطين وإسرائيل لتعزيز أجندتها الخاصة وتصعيد الهجوم العسكري ضد الشعب الكردي. وبينما يتركز الاهتمام العام على الصراع السابق، أود أن أوضح أن انتهاكات تركيا ضد الشعب الكردي لا تمر مرور الكرام، وأحث الحكومة التركية على وقف هذه الهجمات الوحشية على الفور.

يجب على المجتمع الدولي أن يدين هذه الهجمات ويطالب بالمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتكبتها تركيا ضد الشعب الكردي.

اليوم وكل يوم أقف متضامناً مع الشعب الكردي والشتات الكردي في أستراليا خلال هذه الأوقات الصعبة. إنني أدعو الحكومة الأسترالية إلى استخدام تحالفها مع الولايات المتحدة والتحالف على الأرض لحثهم على استخدام علاقاتهم الدبلوماسية مع تركيا لإثارة هذه المسألة بشكل عاجل والمطالبة بإنهاء هذه الهجمات"