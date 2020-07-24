عضو في مجلس النواب الليبي: الوفاق غير شرعية وجلبت الاحتلال التركي لنهب النفط

يواصل نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تدخله السافر في الشأن الليبي، حيث تربط تركيا أي وقف لإطلاق النار بانسحاب الجيش الوطني الليبي من سرت والجفرة.

وتواصل تركيا إرسال الإرهابيين والمرتزقة لدعم الميليشيات المسلحة في ليبيا بحجة دعم الشرعية هناك، وللتعليق على ذلك أجرت وكالتنا حوارًا مع عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة سرت أبوبكر الغزالي.

وجاء نص الحوار كالتالي:

*بداية من أين تستمد حكومة الوفاق شرعيتها بعد انتهاء مدتها؟

حكومة الوفاق واقعيًّا هي حكومة ولدت بعقد غير شرعي، بل ولدت بعقد مزور بفرض الأمر الواقع، أي بمعني أنها حكومة عهر سياسي ويصح أن يطلق عليها العديد من المصطلحات التي تمنحها الصفة الحقيقية التي تناسب وصف أفعالها وفاعليها، فهي حكومة فسق وعهر وفجور سياسي وفاعليها هم أبناء تلك الموصوفة بالفسق والفجور.

*ما هي أخطاء الوفاق بحق الشعب الليبي؟

الوفاق حكومة رهينة الميليشيات والعصابات وجلبت الاستعمار والمرتزقة، وطعنت الوطن في القلب، وطعنت الأمة العربية في الظهر، وحتى لو أنها ولدت شرعية وهذه أفعالها وعمالتها وخيانتها للوطن والأمة فهي فقدت شرعيتها فما بالك وهي تكونت في رحم الارتقاء غير الشرعي.

بالمختصر المفيد هي حكومة لاشرعية ولا صحة لعقدها ولا لإنجابها فخلفتها ونتاجها إنكشاريه ارتمت بهم، وبجسدها الفاجر في حضن الباب العالي دار الدعارة والمثلية لتظهر أمامنا وأمام كل عربي شريف بوقاحة وقباحة فسقها وفجورها لتعلن حربها مستقوية بأبناء دار دعارة الباب العالي على أحفاد المختار وأبناء أرض الكنانة والعروبة.

*من أين تأتي ثقة أردوغان بأحقية تدخله في الشأن الداخلي الليبي؟

حكومة الوفاق غير الشرعية تزاوجت مع معتوه الأمجاد العثمانية أردوغان لإعادة توسعها على حساب العروبة، فهي تحشد المرتزقة من جميع الجنسيات بالإضافة لميليشاتها الحفاة العراة، فبنادقهم تتوجه إلى موارد الطاقة وعيونهم على مصر العروبة، ولكن لن يفلحوا فأحفاد عمر المختار وخير أجناد الأرض لهم بالمرصاد والسحق.

*ما تعليقك على جلسة البرلمان المصري بإعطاء شرعية للقوات المسلحة المصرية بإرسال قوات خارج حدود البلاد؟

جلسة البرلمان العربي المصري تعدّ تاريخية تجدد فيها نبض القومية والعروبة في قلب العروبة النابض مصر أرض الكنانة، حيث استجابت مصر بحس عروبتها وقوميتها لنداء حال العروبة في ليبيا التي تعرضت للعدوان العثماني المتجدد لإعادة الاحتلال والبقاء إلى الأبد على الأرض احتلالًا، فكانت الكلمة المصرية واحدة على لسان رئيس جمهورية مصر العربية ومؤسستها الشرعية المتمثلة في البرلمان المصري، حيث صوّت بالإجماع على تفويض الرئيس بحق التدخل العربي المصري عسكريًّا لدعم ليبيا وقواتها المسلحة ضد العدوان الخارجي المتمثل في التواجد التركي المهدد للأمن قومي لكل من بلدينا ليبيا ومصر.

(ي ح)