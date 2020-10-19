عضو في مجلس النّواب اللّيبيّ يكشف لوكالتنا نتائج جلسة بنغازي

وأوضح "الدرسي" في تصريح خاصّ لوكالة أنباء "هاوار" أنّ الجلسة ناقشت تقديم حكومة الدكتور عبد الله الثني لاستقالتها، مشيراً إلى أنّه تمّ رفض الاستقالة بأغلبية ساحقة، كما ناقشنا قانون الجامعات.

ولفت عضو مجلس النواب الليبي، إلى أنّه كان هناك إحاطة من عصام الجهاني عضو لجنة الحوار في بوزنيقة المغربية، وإحاطة من صباح جمعة عضو لجنة الحوار الدستوري في القاهرة.

وأشار رئيس لجنة الأوقاف في البرلمان الليبي، إلى أنّه تمّ الدعوة لالتئام مجلس النواب وعودة البرلمان إلى الاجتماع بأكمله، مشيراً إلى أنّه سيتم عقد جلسة أخرى غداً الثلاثاء.

(ي ح)