أُطلقت قبل أكثر من عام حملة "حان وقت الحرية" والتي تهدف لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

عضو لجنة القائد في الطبقة مثنى عبد الكريم أشار إلى أن القائد عبدالله أوجلان يعيش ضمن ظروف اعتقال صعبة منافية لحقوق الإنسان كونه معتقل رأي ويمثل إرادة الشعوب الحرة وليس شعباً بحد ذاته.

وفيما يتعلق بالعزلة المطلقة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان بمساندة قوى الهيمنة العالمية، قال عبد الكريم "تشدد تركيا العزلة عليه ولا تسمح لعائلته أو محاميه بلقائه، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية".

وأشاد عبد الكريم بالنتائج التي حققتها حملة "حان وقت الحرية"، قائلاً "كان هناك تفاعل كبير مع هذه الحملة التي انتشرت على نطاق واسع من مواقع التواصل وأرض الواقع ولاقت أيضاً تفاعلاً في دول عربية وأوروبية عدة".

وأشاد أيضاً بالحملة التي أطلقها مجلس الإعلام الرقمي الكردستاني للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان بالتزامن مع ذكرى المؤامرة الدولية التي بدأت في الـ 9 من تشرين الأول عام 1998 عندما خرج القائد من سوريا، وقال "كان للإعلام الافتراضي دور كبير في حشد الرأي العام حيث وصلت حملة الهاشتاغ للمرتبة الثانية عالمياً".

وتابع عبد الكريم "لقد حققنا لفتة كبيرة في هذه الحملة وما يجري اليوم من مطالبة عبر الكثير من المثقفين والناشطين والمؤمنين بقضية مشروع الأمة الديمقراطية كحل جذري لحل الأزمة السورية"، مؤكداً أن الحملة لن تتوقف حتى تحقيق هدفها في نيل القائد لحريته الجسدية.

(س ك/مـ)

ANHA