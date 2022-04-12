عضو في المجلس العام لـ PYD يسأل الديمقراطي الكردستاني: إلى متى ستواصلون الخيانة

منذ عام 1983 يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني تبعيته ومساندته لجيش الاحتلال التركي في باشور كردستان، وشن هجمات بالتعاون مع الدولة التركية على حزب العمال الكردستاني.

ومنذ شهر آذار، أقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني على حشد قواته باتجاه مناطق الدفاع المشروع لمشاركة الدولة التركية في شن هجمات على قوات الدفاع الشعبي.

وبهذا الخصوص، تحدث عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أمين عليكو لوكالتنا وقال إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني أصبح أداة بيد الدولة التركية لتنفيذ مخططاتها".

'خيانة PDK مستمرة ضد الكرد'

وتابع عليكو "الدولة التركية تنفذ سياسة إبادة ضد الشعب الكردي مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، واليوم نرى كيف يدعم الديمقراطي الكردستاني الدولة التركية لمحاربة قوات الدفاع الشعبي".

وأشار عليكو إلى أن السياسة التي يمارسها الديمقراطي الكردستاني لا تخدم مصلحة الشعب الكردي "على العكس تخدم مصلحة الدولة الفاشية التركية، فالجيش التركي لن يستطيع احتلال مناطق الدفاع المشروع وحده، لذلك يطلب الدعم من الديمقراطي الكردستاني؛ ليتمكن من احتلال المناطق التي توجد فيها الكريلا.

وجود الاحتلال في باشور يشكل خطراً على الشعب الكردي

وتساءل عليكو؛ إلى متى سيستمر الديمقراطي الكردستاني في سياسة الخيانة ضد حركة التحرر الكردستانية والقضية الكردية؟، وقال "باشور كردستان يعيش أزمة بسبب وجود الاحتلال التركي".

ودعا أمين عليكو الشعب الكردي للانتفاضة ضد سياسة الديمقراطي الكردستاني والوقوف في وجه الاحتلال التركي؛ لأن سياسته لا تخدم مصلحة الكرد بل تخدم مصلحة العدو.

PKK' يحمي الشعب من الإبادة'

وفي نهاية حديثه، قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أمين عليكو، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعاون مع جيش الاحتلال التركي لأن حزب العمال الكردستاني يناضل من أجل الحرية والديمقراطية ويحمي الشعب الكردي من الإبادة والمجازر التي تقوم بها الدولة التركية.

(ك)

ANHA