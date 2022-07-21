عضو في البرلمان الكاتالوني يبارك للإدارة الذاتية ذكرى انطلاقة ثورة 19 تموز

وخلال رسالته المصورة، هنأ عضو البرلمان الكاتالوني روبن ويكينسبرغ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاقة ثورة 19 تموز.

وقال نحن في برلمان كاتالونيا كنا من السباقين للاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا .

روبن وفي رسالته عبر عن عدم ارتياحهم للتهديدات التركية بشن هجمات على شمال وشرق سوريا، معرباً عن دعمهم الكامل لشعوب شمال وشرق سوريا ضد هذه التهديدات.

ويجدر الذكر أن برلمان كاتالونيا أقر في الـ20 من تشرين الأول 2021 الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق وسوريا وجاء في نص قراره "نعترف بوجود الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا على أساس الكونفدرالية الديمقراطية ككيان سياسي" .

(سـ)