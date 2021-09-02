عضو في أكاديمية المجتمع الديمقراطي يحث الأكاديميين على فضح أساليب الحرب الخاصة

تنتهج دولة الاحتلال التركي مختلف أساليب الحرب الخاصة بين شعوب شمال وشرق سوريا والتي تهدف إلى خلق القلق وانعدام الثقة بالنفس والإدارة والسيطرة على ذهنية وعاطفة المجتمع.

وتركز دولة الاحتلال التركي في حربها الخاصة على الشبيبة والمرأة، وتسعى بشكل مستمر للسيطرة على هذه الفئة إمام عبر التشجيع على الهجرة أو ترويج المواد المخدرة أو دفعهم إلى أعمال منافية لأخلاق المجتمع.

عضو أكاديمية المجتمع الديمقراطي في ناحية الدرباسية عبد الوهاب خلف قال بهذا الصدد:" في هذه المرحلة التي تمر بها شعوب شمال وشرق سوريا من هجمات وانتهاكات ومجازر. تواصل دولة الاحتلال التركية وحشيتها، وتعتمد على سبل وأساليب جديدة في الحرب للسيطرة على شعوب المنطقة في كافة المجالات، سواء من الناحية النفسية أوالجسدية وتحاول القضاء على أخوة الشعوب وفكر الأمة الديمقراطية في المنطقة".

الوعي أساس الوقوف ضد الحرب الخاصة

وبيّن خلف أن دولة الاحتلال التركي تمارس الحرب الخاصة على المجتمعات من خلال الإعلام بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الناس لنشر القلق والبلبلة بين الشعب.

وأشار خلف بأن على جميع شعوب المنطقة "أن تكون حذرة من هذه الحرب التي يتبعها الاحتلال التركي وعملاؤه في المنطقة، ويجب أن يعمل الشعب على توعية نفسه ليصبح مستعداً لمواجهة سياسات تركيا"، وأضاف:" الوعي أساس الوقوف ضد هذه الحرب الخاصة".

وأوضح خلف:" إن الوقوف في وجه الحرب الخاصة لا يتم فقط بحمل السلاح والقتال في الجبهات ضد العدو، لأن الحرب الخاصة يتم نشرها بين الشعب بأساليب وأشكال مختلفة، ويجب مواجهتها بالفكر للسيطرة على أساليبها، وعلى الأكاديميين العمل على فضح أساليب الحرب الخاصة والتعريف بها بين الشعب".

ودعا خلف في ختام حديثه كافة فئات المجتمع لتوعية الشعب أكثر للحد من تأثيرات الحرب الخاصة من الناحية الفكرية والسياسية والوقوف في وجه سياسات الاحتلال التركي.

(أح/ك)

ANHA