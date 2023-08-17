عضو دائم.. اتحاد الإعلام الحر يعلن انضمامه إلى الاتحاد الدولي للصحافة العربية

عبر موقعه، أعلن اتحاد الإعلام الحر YRA اليوم، انضمامه بشكل رسمي إلى الاتحاد الدولي للصحافة العربية كعضو دائم.

من جهته، أعلن الاتحاد الدولي للصحافة العربية، ومقره بريطانيا، الذي يضم عدداً من النقابات الصحفية والاتحادات لدول عربية وشرق أوسطية وأفريقية، ضم اتحاد الإعلام الحر في سوريا كعضو دائم.

الموافقة على طلب الانضمام جاء بعد جهود حثيثة من قبل اتحاد الإعلام الحر وعامليه، وبعد متابعات مستدامة لمدة تجاوزت الشهرين.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية ناصر السلاموني، أنه تم انضمام اتحاد الإعلام الحر الموجود في شمال وشرق سوريا إلى الاتحاد الدولي للصحافة العربية، وقد تم عقد بروتوكول انضمام لاتحاد الإعلام الحر، والذي سيتم تفعيله خلال الأيام القادمة.

وأوضح أن تفعيل البروتوكول سيكون عبارة عن اللوجو الخاص باتحاد الإعلام الحر وكذلك انضمام أعضائه إلى الاتحاد الدولي للصحافة العربية واعتماد جميع شهادات التدريب الصادرة عن الإعلام الحر لديهم وستكون تلك الشهادات ممهورة بختمهم إلى جانب ختم اتحاد الإعلام الحر.

كما أصدر السلاموني قراراً بتسمية عضو الهيئة الإدارية في اتحاد الإعلام الحر، الصحفي حسن ظاظا، نائباً له في سوريا وممثلاً للاتحاد الدولي للصحافة العربية فيها.

هذا ويضم الاتحاد الدولي للصحافة العربية نقابة الصحفيين الكويتيين ومؤسسة الصحفيين الليبيين ومؤسسة الصحفيين والمثقفين في العراق واتحاد المثقفين العرب ونقابة الصحافة القضائية في موريتانيا واتحاد الصحفيين والإعلاميين الجزائريين.

وسيعقد اتحاد الإعلام الحر YRA مؤتمراً صحفياً في موعدٍ لاحق؛ للحديث عن أهم مميزات ومكاسب الانضمام للاتحاد الدولي للصحافة العربية وما الذي سيضيفه على واقع الصحفيين والإعلاميين في مناطق شمال شرق سوريا خاصة وسوريا عامة.

(أس/ أ م)

ANHA