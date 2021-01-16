عضو برلمان إقليم كتلونيا: سنعمل من أجل الضّغط السّياسيّ على الاحتلال التّركيّ

زار، اليوم، وفد من أحزاب وبرلمان وبلديات مجلس إقليم كتلونيا في إسبانيا، مخيم واشوكاني، للاطلاع على أوضاع المُهجّرين قسراً من المناطق الحدودية بعد الاحتلال التركي ومرتزقته، على منطقة سري كانيه في الـ 9 من شهر تشرين الأول 2019.

وضم الوفد، كلاً من عضو برلمان كتلونيا روبين ڤاكنسبيرك (Ruben wagensberg) والمحافظ السابق لمدينة كابياديس (Capellades) في كتلونيا أليش أوبير (aleix auber).

وفي المخيم، استقبل الوفد قبل الرئيسة المشتركة لمخيم واشوكاني استرا رشك والإداري في لجنة العلاقات بالمخيم رياض مرعي.

وخلال اللقاء دار النقاش بين الوفد وإدارة المخيم، حول أوضاع المُهجّرين من الناحية الخدمية، ومن أين هم، وعددهم وعن زيارة المنظمات وتقديم المساعدات لهم.

وأوضحت الرئاسة المشتركة لمخيم واشوكاني استرا رشك، للوفد، أنه نظراً لعدم استيعاب المدارس لمهجري منطقة سري كاينه اضطرت الإدارة الذاتية الديمقراطية إلى إنشاء مخيم واشوكاني لإيوائهم.

وتبلغ مساحة مخيم واشوكاني، الذي يقع 12 كم غرب مركز مدينة الحسكة في بلدة توينة 600 دونم، ويحتضن 14200 ضمن 2387 عائلة، بحسب الرئاسة المشتركة للمخيم.

استرا بيّنت، أن المهجرين يعيشون حالة من المعاناة، وخاصةً في فصل الشتاء في ظل غياب شبه تام للمنظمات وقالت: "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالتنسيق مع الهلال الأحمر الكردي، قدمت كافة الخدمات واحتياجات الأهالي رغم إمكاناتها الضئيلة".

استرا، لفت إلى أن المخيم يحوي المكونين العربي والكردي، ويتضمن مدرستين ويتم التدريس فيهم باللغتين الأم لكل مكون، وقالت "عدد الطلبة يتزايد يوماً بعد يوم، ونحتاج إلى افتتاح مدرسة أخرى لتعليم الأطفال".

ونوهت استرا، إلى أن المنظمات المرخصة من قبل الإدارة الذاتية قدمت خدمات بسيطة للمُهجّرين، فيما لم تقدم المفوضية العليا للاجئين أية خدمات لمخيم واشوكاني، مقارنةً مع المخيمات الأخرى في المنطقة كـ الهول.

وطالبت استرا، جميع الدول الصديقة والتي لها تأثير بأن تضغط على الاحتلال التركي بالخروج من المناطق التي احتلتها، ليعود السكان الأصليين بضمانات دولية، وقالت "المطلب الأساسي للمُهجّرين العودة إلى مناطقهم ومنازلهم".

وخلال لقاء لوكالتنا مع روبين ڤاكنسبيرك ، بيّن أن سبب زيارتهم كأحزاب مختلفة من كتلونيا إلى مناطق شمال وشرق سوريا، هو الاطلاع على أوضاع المهجرين على أرض الواقع، والعمل على إيجاد حل ليس فقط على المستوى الإنساني والمنظمات فقط، بل على المستوى السياسي أيضاً.

وأوضح روبين ڤاكنسبيرك ، بأنهم سيعملون على إعداد فليم وثائقي يتمحور عن سلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته، وحالة المعاناة التي يعيشها المهجرون في المخيمات.

"سنقوم بالضغط السياسي على الاحتلال التركي"

ولفت روبين ڤاكنسبيرك ، بأن الشعب في المجلس الكتلوني يعبر دائماً عن "استيائه" حيال الاحتلال التركي ومرتزقته لمناطق شمال وشرق سوريا، وقال "ندين دائماً التعاون بين الدولة الإسبانية والاحتلال التركي على الصعيد العسكري، ونحن نشعر بكم وسوف نعمل على المزيد من التعاون والتنسيق لمستقبل أفضل للمنطقة، وسنقوم بضغط سياسي على الاحتلال التركي".

وبعدها، استكمل الوفد زيارتهم بجولة في أرجاء المخيم، لرصد آراء الأهالي المهجرين.

(هـ ن)

ANHA