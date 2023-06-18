قال مسؤولون إيرانيون وغربيون إن واشنطن، الحليف الرئيس لإسرائيل، تجري محادثات مع طهران لتحديد خطوات يمكن أن تشمل الحد من البرنامج النووي الإيراني، حسب وكالة رويترز.

ويمكن وصف هذه الخطوات بأنها "تفاهم" بدلاً من اتفاقية؛ لأن الكونغرس الأمريكي يجب أن يراجع أي اتفاقية، مثل اتفاق عام 2015 الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

وقال يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، في حديث مع برنامج على قناة 12 الإسرائيلية "إنها ليست اتفاقية بمفهومها الواسع إنها أشبه باتفاق صغير، أو مذكرة تفاهم. وأعتقد أن إسرائيل يمكن أن تتعايش مع هذا إذا كان هناك إشراف حقيقي".

وقال نتنياهو يوم الثلاثاء في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع مع لجنة الخارجية والأمن "موقفنا واضح، أي اتفاق مع إيران لن يكون ملزماً لإسرائيل التي ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها".

وأضاف "معارضتنا للاتفاق، أي العودة للاتفاق الأصلي (لعام 2015)، فعّالة، على ما أعتقد".

وتابع "لكن لا تزال هناك اختلافات فيما يتعلق بالمستقبل ونحن لا نخفيها، فيما يتعلق بالاتفاقات الأصغر أيضاً. لقد كنا نعلن موقفنا بوضوح، في كل من الجلسات المغلقة والمفتوحة".

(م ش)