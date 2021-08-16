عضو اتحاد إيزيديي سوريا: قصف طائرات الاحتلال على شنكال تجاوز للسيادة العراقية

قصفت طائرات الاحتلال التركي، اليوم، السوق القديم في مركز مدينة شنكال، ما أسفر عن استشهاد مدنيين وإصابة اثنين آخرين.

وفي هذا السياق، أشار عضو اتحاد إيزيديي سوريا، محمود رشو، خلال لقاء لوكالتنا معه، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يشن فيها الاحتلال التركي هجماته على قضاء شنكال، وقال "قصفت طائرات الاحتلال التركي مركز مدينة شنكال، بالتزامن مع الذكرى السنوية للشهيد مام زكي شنكال في 15 آب، ويوم إبادة كوجو".

ويشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، كان من المفترض أن يزور قضاء شنكال ظهر اليوم، في وقت تتعرض فيها السيادة العراقية للانتهاك من قبل تركيا.

وبيّن رشو خلال حديثه، أن قصف الاحتلال جاء بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، للاطلاع على أوضاع المنطقة، منوهاً إلى "أن هدف الاحتلال من القصف هو منع عودة أهالي شنكال إليه، وزعزعة الأمن واستقرار في المنطقة".

قصف شنكال.. تجاوز للسيادة العراقية

مضيفاً "كون أهالي شنكال يعتمدون على أنفسهم في إدارتهم، وبحسب المواثيق الدولية، يعتبر قصف الاحتلال التركي خرقاً للقوانين وتجاوزاً على السيادة العراقية والحكومة المركزية"

واستنكر رشو هجمات الاحتلال والقصف الأخير على شنكال، وقال "يتطلب من الحكومة العراقية وضع حد لهجمات الاحتلال على جغرافية العراق وخاصة شنكال".

وناشد رشو في نهاية حديثه، المنظمات الإنسانية العالمية وحقوق الإنسان والأمم المتحددة وضع حد لهذه الجرائم، مؤكداَ "أن هدف الاحتلال هو إعادة المجازر التي حصلت بحق أهالي شنكال على مر التاريخ، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

(سـ)

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