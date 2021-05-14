عضو المكتب السياسي لهيئة التنسيق الوطنية يدعو الدول المعنية لاستعادة رعاياها من مخيم الهول

بعد أن كان داعش يسيطر على مساحات كبيرة في سوريا والعراق، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من إنهاء وجوده في مناطق شمال وشرق سوريا بعد عدة حملات أطلقتها، وآخرها في معقله الأخير في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي في الـ 23 من آذار 2019.

ولكن خلاياه لازالت منتشرة في المنطقة، ولازال الخطر يحدق بالمنطقة نتيجة وجود الآلاف من ذوي المرتزقة، بينهم أجانب في مخيم الهول ضمن مناطق شمال وشرق سوريا.

وبدروها، تواصل قوى الأمن الداخلي وقوات وسوريا الديمقراطية ملاحقة هذه الخلايا التابعة للمرتزقة بحملات مختلفة وبشكل مستمر، حيث أطلقت قوى الأمن الداخلي في الـ 28 من آذار/ مارس الماضي حملة "الإنسانية والأمن" في مخيم الهول، استهدفت الخلايا النائمة لداعش في المخيم.

وانتهت مرحلتها الأولى في الـ 2 من نيسان المنصرم باعتقال 125مرتزقًا من خلايا داعش، والعثور على معدات عسكرية أثناء حملة التفتيش، مع دارات إلكترونية تستخدم في تفجير العبوات الناسفة، وخنادق ضمن المخيمات.

بالإضافة إلى إعلان قوات سوريا الديمقراطية في الـ 9 من أيار الجاري عن إطلاق قواتها، بدعم من التحالف الدولي، عملية عسكرية وأمنية واسعة النطاق في وادي العجيج بريف دير الزور ضد خلايا مرتزقة داعش.

'أخطر المنظمات الإرهابية في العالم'

عضو المكتب السياسي في هيئة التنسيق الوطنية- حركة التغيير الديمقراطي، علي السعد، قال "إن داعش انتهى عسكريًّا ولازال موجودًا فكريًّا، وخطره مازال يحدق بالمنطقة، والاحتلال التركي يعمل على إحياء مرتزقة داعش من جديد".

وأكد السعد أن داعش من أخطر المنظمات الإرهابية في العالم، وقال: "بلا شك، داعش لا يزال يشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة، لأنه اغتصب نساءنا وقطع رؤوس أطفالنا وشعبنا، ونتيجة لذلك قدمت الإدارة الذاتية 11 ألف شهيد من أبنائنا لتحرير المنطقة من دنسه، ودحرت الإرهاب في كل من تل حميس، والهول، ودير الزور، وأخيرًا في الرقة والباغوز".

وناشد السعد القوى العالمية إعادة رعاياها، مؤكدًا أن وجود مرتزقة داعش في مخيم الهول مسؤولية تقع على عاتق كافة الدول، قائلًا "لم ترد بعض الدول على مطالب الإدارة الذاتية بإعادة رعاياها، وبعض الدول تقوم بإعادة الأطفال فقط، على الرغم من أن النساء الموجودات في مخيم الهول هن أكثر خطورة، لذلك على الدول إعادة نسائها وأطفالها".

ونوّه السعد إلى أن مخيم الهول عبارة عن قنبلة موقوتة في المنطقة، وأنه "على الرغم من إمكانات الإدارة الذاتية المحدودة إلا أنها قدمت الكثير لمخيم الهول على حساب دماء وعرق أهالي المنطقة، لأن المستلزمات التي تقدم لمخيم الهول من الدول الكبرى قليلة وبسيطة جدًّا، لا تكفي لإعادة تأهيل أطفال داعش ولا معيشة ذوي المرتزقة".

مضيفًا أن مسؤولية أسر المرتزقة الموجودة في مخيم الهول "تقع على عاتق المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة، وليس على عاتق الإدارة الذاتية، إلا أن الإدارة الذاتية تحمّلت مسؤوليتها بدافع المبدأ الإنساني والأخلاقي".

'قنابل موقوتة وحقل ألغام'

وأضاف السعد "الإدارة الذاتية ومكونات شمال وشرق سوريا دفعوا ضريبة وجود مرتزقة داعش في المنطقة، وحرروا أراضيهم من المرتزقة عسكريًّا".

وحول ضرورة إقامة محكمة دولية لمرتزقة داعش على أرض المنطقة، بيّن السعد: "عقد محكمة دولية على أرض المنطقة حل موضوعي وعقلاني".

وشبّه السعد مخيم الهول بالقنبلة الموقوتة وحقل الألغام ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، مشددًا "يجب إعادة تأهيل هؤلاء الإرهابين، وإبعاد هذا الخطر عن مجتمعنا".

'صمت حكومة دمشق'

ولفت السعد إلى صمت حكومة دمشق حيال وجود المرتزقة ضمن المنطقة، قائلًا "حكومة دمشق تترك الإدارة الذاتية تتحمّل المسؤولية، وتراهن على فشلها، ولكن الإدارة الذاتية تجربة ديمقراطية سورية، وتمثل كافة مكونات شمال وشرق سوريا وتملك مشروعًا للحل السوري".

وتابع السعد "حكومة دمشق ليس لديها الاستعداد، إلى الآن، للاعتراف بتجربة الإدارة الذاتية، ولا تؤمن بحل الأزمة السورية إلا بالقوة، ولكن لا يمكن أن تحل الأزمة السورية إلا بالحوار والحل السياسي والاعتراف بالإدارة الذاتية، وكل من يعتمد الحل العسكري فهو واهم".

(م ح)

ANHA