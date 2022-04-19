عضو المجلس الرئاسي في مسد يدين الحصار على الشيخ مقصود والأشرفية والشهباء

لا يزال الحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب ومقاطعة الشهباء من قبل الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق مستمراً، وسط مقاومة الأهالي في المناطق الثلاث.

عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية في إقليم الفرات، خليل عبدي، ندد بالحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية وقال "نحن في مجلس سوريا الديمقراطية في إقليم الفرات ندين وبشدة الحصار المفروض على هذين الحيين، ولا نراه غريباً عن سلوك النظام السوري وتعامله مع الشعب السوري، فمنذ بدء الأزمة والنظام يعتمد على الطريقة الأمنية في حل الأزمات التي تواجهه، ويسعى إلى خلق الفتن بين المكونات على الأراضي السورية لتحقيق مصالحه والحفاظ على سلطته".

وتابع عبدي "من خلال الحصار المفروض من قبل الفرقة الرابعة على حيي الشيخ مقصود والأشرفية يثبت لنا النظام السوري مرة أخرى أنه لا يقبل الحلول السلمية في سوريا، وأنه متمسك بعقليته السلطوية، ولهذا يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية التي تعيش حالة استقرار، على عكس باقي المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا أو الباقية تحت سيطرته".

وأضاف "منذ بداية الأزمة السورية ونحن نحاول إقناع النظام السوري بالتخلي عن سياسته المدمرة في المنطقة، وتحويلها إلى ساحة للديمقراطية وإدارة تخدم المجتمع، ولكنه مستمر في سياسته القديمة، وهي القتل، والدمار، وحصار المدنيين العزّل في مناطق متفرقة".

ولفت عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية في إقليم الفرات، خليل عبدي، إلى أن حكومة دمشق تقف متفرجة أمام الغزو التركي لمناطقنا في شمال وشرق سوريا "وكل هذا من أجل تفكيك الإدارة الذاتية، واليوم وبعد احتلال عدد كبير من المناطق من قبل تركيا، يعتمد النظام السوري على سياسة فرق تسد بدلاً أن يكون مع شعبه لبناء مشروع ديمقراطي".

وفي ختام حديثه، ناشد عبدي أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية الصمود في وجه الحصار المفروض عليهم من قبل الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق، لأنهم سبقوا وواجهوا حصاراً أقوى من هذا، والنصر سيكون حليفهم لأنهم أصحاب حق، وأصحاب الحق دائماً ينتصرون.

ويذكر أن الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق تفرض حصاراً خانقاً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء منذ الـ 13 من آذار/ مارس الماضي، وتمنع إدخال المواد الغذائية والمحروقات والأدوية.

(د)

ANHA