عضو المجلس العام لـ PYD: تكاتف الشعب كفيل بإفشال مساعي تحقيق العثمانية

حديث عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، كنعان بركات، جاء خلال تقييمه المستجدات السياسية في الشرق الأوسط وسوريا، خاصة ما تشهده شمال وشرق سوريا، في اجتماع جماهيري نظمه الحزب اليوم، في ناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو.

حضر الاجتماع المئات من أهالي ناحية جل آغا وقراها، إلى جانب أعضاء وعضوات المؤسسات والمجالس المدنية، وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وعضوات مؤتمر ستار.

أوضح بركات أن دولة الاحتلال التركي لا تدخر جهداً في معاداة شعب شمال وشرق سوريا، وضرب مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية، سواء عبر شن الهجمات وارتكاب الجرائم بحق المواطنين، او عبر تحركاتها السياسية.

وتطرق بركات لما شهدته مقاطعة قامشلو أمس، من مجزرة ارتكبتها دولة الاحتلال التركي، وبيّن أن هجمات الاحتلال التركي على المنطقة ليست بجديدة وهدفها إحياء المشروع العثماني عبر احتلال أراضي شمال وشرق سوريا.

واستهدفت دولة الاحتلال التركي، ظهر أمس، سيارة لمجلس مقاطعة قامشلو على الطريق الواصل بين مدينة قامشلو وناحية تربه سبيه، أسفر عن استشهاد الرئيسة المشتركة لمجلس المقاطعة يسرى درويش ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس، ليمان شويش، وعضو مجلس المقاطعة، فرات توما.

وأشار كتعان أن "المحتل التركي ماض في أطماعه التوسعية"، وشدد على ضرورة تصعيد شعب المنطقة النضال، مؤكداً أن تكاتف الشعب كفيل بالتصدي للهجمات وإفشال مخططات الإبادة الثقافية والجسدية التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي.

(ب ش/آ)

ANHA