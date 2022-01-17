عضو المجلس العام لـ PYD: مصالح الدول مع دولة الاحتلال التركي تمنعها من أداء واجبها

تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها على شمال وشرق سوريا حيث استهدفت مؤخراً مدينة كوباني وقُراها بالقذائف مما أسفر عن فقدان مواطن لحياته وإصابة اثني عشر بنهم نساء وأطفال.

واستنكر عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أمين عليكو الهجمات المتكررة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على المنطقة وقال: "ندين الهجمات الفاشية على مدينة كوباني، مدينة المقاومة".

مساعي تركيا

أشار عليكو إلى "أن الدولة الفاشية التركية تسعى من وراء هجماتها على المنطقة إلى زيادة المساحات المحتلة وتصدير أزماتها ومشاكلها الداخلية إلى الخارج"، مؤكداً أن شمال وشرق سوريا تتعرض لجرائم الحرب والإبادة بكل معنى الكلمة على يد الدولة الفاشية التركية ".

نوّه عليكو إلى أن ما يزيد الأمر سوءاً صمت الدول أمام إرهاب الدولة التركية وقال: "تتعرض المنطقة لحرب الإبادة وسط صمتٍ دولي مُخجل" وشدّد "على المجتمع الدولي والجهات المعنية التدخل ووضع حد لانتهاكات الدولة التركية".

صمت الدول وصمةُ عار على جبين الإنسانية

وأشار عليكو إلى أن سبب صمت الدول أمام انتهاكات الدولة التركية يدل على وجود مصالح مشتركة تربطها بحزب العدالة والتنمية وقال: "وجود مصالح الدول مع تركيا تمنعها من أدائها لواجبها تجاه ما تتعرض له المنطقة".

وعن الطفل عبدو مصطفى حنيفي الذي بُترت ساقه جراء القصف التركي، تساءل أمين عليكو "ألا يخجل العالم من صمته، لماذا لا يوجد قرارات توقف عدوان وإرهاب تركيا على المنطقة".

شدد أمين عليكو في ختام حديثه على ضرورة اتخاذ سبيل المقاومة أمام ما تمارسه دولة الاحتلال التركي وقال: "مهما فعلت الدولة التركية لن تستطيع كسر إرادة الشعوب التواقة إلى الحرية، لذا علينا مقاومة الاحتلال التركي وعدم الاستسلام لحماية مكتسبات ثورتِنا".

(ف)

ANHA