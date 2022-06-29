عضو الهيئة التنفيذية في مسد: علينا أن نكون على استعداد لكافة التحولات

كلمة عضو الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية حسن محمد علي جاءت في الاجتماع الذي عقده بمطعم (نان ودان) بمدينة كوباني، بحضور حقوقيين وشخصيات من الأحزاب السياسية ومثقفين، وممثلين عن الإدارة ووجهاء العشائر في إقليم الفرات.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة عضو الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية حسن محمد علي، الذي قيّم فيها الوضع السياسي الذي تمر به المنطقة.

وقال حسن محمد علي "طورنا النضال في هذه المنطقة، واستطعنا أن نجني ثمار ما زرعناه، وتمكنا معاً من بناء وطن يليق بأبنائه".

وأضاف: "الذين حاولوا زرع الشرخ بين المكونات فشلوا، واليوم باجتماعنا هنا معاً، نثبت فشل تلك المؤامرة التي نتعرض لها، ونؤكد وحدة صفنا رغم كل العوائق".

وأشار حسن محمد علي إلى أن لتركيا مشروع عثماني، تحاول من خلاله جعل نفسها قوة عالمية، وقال "المشكلة ليست في الوجود الكردي في المنطقة، بل المشكلة في أهدافها، ونحن اليوم في عمق الأزمة، وإذا لم نستطع إدارتها سنسحق من قبل أعدائنا، والفترة الحالية تتطلب منا جعل ليلنا نهاراً ونهارنا ليلاً لنصل لأهدافنا".

واختتم محمد علي تقييمه السياسي قائلاً: "فاليوم عندما ننظر إلى الوضع العالمي، نجد العديد من الدول غير قادرة على الإدارة بسبب الأزمات، فانهيار الأنظمة دليل على تغيير الأسس العالمية، وعلينا أن نكون على استعداد لكافة التحولات".

وتلا التقييم السياسي نقاش بين الحضور عن جوانب عديدة، أهمها كيفية التصدي للهجمات التركية، وآلية الوقوف في وجه الهجرة، والأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة ومدى تأثير الحرب الخاصة عليهم.

(ن ك/ د)

ANHA