عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الرقة المدني: استخدام المياه كسلاح يدل على الهمجية

تستمر دولة الاحتلال التركية باستخدام حرب المياه ضد شعوب شمال وشرق سوريا، وتستخدمها كورقة ضغط اقتصادية على الإدارة الذاتية، بعد افشال جميع مخططاتها الاستعمارية للمنطقة، محطة علوك ونهر الفرات هي الأكثر استهدافاً وهي الأكثر تأثيراً من الجانب الإنساني والاقتصادي على المنطقة.

عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الرقة المدني حسن مصطفى وخلال لقاء أجرته وكالتنا معه بخصوص استخدام تركيا لسلاح المياه تجاه مناطق شمال وشرق سوريا قال: لا شك أن ما يحدث اليوم من استهداف لمناطق شمال وشرق سوريا عبر استخدام المياه كإحدى وسائل الحرب، أمر غير مستغرب ولا جديد، بل هذا الاستهداف مستمر منذ أكثر من 20 سنة، بعد إنشاء العشرات من السدود على الأنهار المشتركة مع تركيا، وحبس مياه الفرات ودجلة لضرب الاقتصاد السوري بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص".

وتطرق مصطفى إلى أكبر المشاريع التي أقيمت على نهر الفرات ضمن الأراضي الخاضعة للسلطات التركية وهو مشروع شرق الأناضول والذي يضم 19سداً على هذا النهر وما يزيد عن 14 محطة كهربائية "هذا الأمر يشير إلى حجم الاستهداف وحجم النوايا العدوانية تجاه الشعب السوري التي يحملها الجانب التركي تجاه هذا الشعب، وهذا يشير إلى مخطط مدروس تعمل عليه الحكومة التركية".

وأضاف مصطفى "إننا حريصون على فضح هذه الأعمال الإجرامية العدوانية أمام العالم وأمام المنظمات الدولية، لأن مثل هذه التجاوزات والأخطاء التي تقوم بها تركيا مخالفة لجميع الأعراف والقوانين التي تنظم عمل الأنهار الدولية".

وعن محطة علوك قال حسن مصطفى "هذه المحطة تغذي مدينة الحسكة بمياه الشرب و تقوم الفصائل الموالية لتركيا بقطع المياه عن مدينة الحسكة "، معتبراً "استخدام المياه كسلاح في المعركة أسلوب غير أخلاقي وأسلوب لا يدل على أي فكر حضاري، إنما يدل على همجية ووحشية هذه الفصائل، ومخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، وكل مبادئ حقوق الإنسان ".

وقال حسن مصطفى إن ما تفعله الحكومة التركية "وأردوغان، هو جريمة بحق الإنسانية، لأنهم يستخدمون المقومات الأساسية للحياة والتي هي الماء، وهذا مخالف للشرائع الدولية والسماوية".

(ك)

ANHA