عضو ائتلاف النصر يدعو الحكومة المركزية في بغداد إلى التصدي للاعتداءات التركية

أكد عضو ائتلاف النصر عزام الحمداني، اليوم الأربعاء، على تفعيل المؤسسات الأمنية العراقية لمواجهة التدخلات التركية في باشور كردستان والعمل على مفهوم الجيش حامي للسيادة العراقية.

وقال الحمداني في حديث لوكالة "Rojnews" إنه "على الحكومة المركزية في بغداد أن تتصدى للاعتداءات العسكرية التركية في شمال العراق من خلال مقاطعة السلع والبضائع التركية، فضلاً عن إيعاز المؤسسات الأمنية العراقية بمواجهة التدخل العسكري التركي وتفعيل مفهوم الجيش العراقي حامياً للسيادة العراقية".

وأضاف أنه "يجب استدعاء السفير التركي وتوجيه مذكرة احتجاج جراء تلك التدخلات المنتهكة للسيادة العراقية، ورفع شكوى دولية إلى جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بانتهاك تركيا لدولة جارة وخرقها لمفهوم حسن الجوار والأمن الإقليمي للعراق بانتهاكات مستمرة ومعادية للسيادة العراقية".

ولفت الى أن "هذه الاعتداءات عملت على إضعاف موقف البلد بين الدول، فضلاً عن الهجرة الجماعية لتلك المناطق وأعداد الضحايا نتيجة القصف المتكرر".

(م ش)