أضرار تطال الشبكة الكهربائية جراء قصف تركي على قرية تل فارس

قصف جيش الاحتلال التركي قرية تل فارس بالمدفعية، مما أدى إلى وقوع أضرار في شبكة الكهرباء.
خبر 2022-11-23T13:51:00 قامشلو

ووفق مراسلنا فأن القصف لحق اضراراً بالأسلاك والعواميد الكهربائية القريبة من قرية تل فارس غرب مدينة قامشلو.

(أس/م)

ANHA

 


إقرأ أيضاً