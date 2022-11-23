أضرار تطال الشبكة الكهربائية جراء قصف تركي على قرية تل فارس قصف جيش الاحتلال التركي قرية تل فارس بالمدفعية، مما أدى إلى وقوع أضرار في شبكة الكهرباء. خبر 23 تشرين الثاني 2022, الأربعاء - 13:51 2022-11-23T13:51:00 قامشلو ووفق مراسلنا فأن القصف لحق اضراراً بالأسلاك والعواميد الكهربائية القريبة من قرية تل فارس غرب مدينة قامشلو. (أس/م) ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال التركي يقصف قرية كرقحفك شرق كركي لكي يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية كرقح... بالقنابل الفراغية المحرمة دولياً.. الاحتلال التركي يقصف مخيم عين عيسى وطريق M4 يقصف جيش الاحتلال التركي مخيم عين عيسى وطريق M4 الد... الاحتلال التركي يواصل قصف قرى ريف كوباني قصف جيش الاحتلال التركي قرى الشيوخ فوقاني وخراب عط...