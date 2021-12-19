أضرار سيول هولير والتي تقدر بـ 15 مليون دولار تكشف سوء إدارة الديمقراطي الكردستاني

وأعلن محافظ هولير، أوميد خوشناو، اليوم الأحد، عن مجمل الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات الأخيرة التي ضربت المنطقة.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "الأضرار شملت 15 منطقة و2509 أسرة و402 منزلا و867 سيارة، و153 محلاً تجارياً، بالإضافة إلى مخازن وأسواق ومعارض سيارات".

وأضاف، إن "الأضرار المادية تقدر بـ 21 مليار دينار عراقي (15 مليون دولار تقريباً)، بالإضافة إلى أن أضراراً كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية وشبكات الصرف الصحي والشوارع والأرصفة".

ودعا خوشناو الحكومة الاتحادية في بغداد إلى دعم المنطقة من ميزانية الطوارئ.

كما أدت الفيضانات إلى فقدان 12 شخصاً لحياتهم بينهم رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تضرب فيها السيول محافظة هولير، فقد ضربت المنطقة مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أسفرت عن تضرر 500 أسرة، وبواقع 127 منزلاً، دون تسجيل خسائر بالأرواح، ما يكشف حجم الفساد في المؤسسات الخدمية إلى جانب الاهمال والتقصير وسوء التخطيط والإدارة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ويتحكم الحزب الديمقراطي الكردستاني بجميع مفاصل الحياة في جنوب كردستان ومقدرات المنطقة ونفطها، ويستخدم تلك الأموال لخدمة أهدافه الحزبية وزيادة ثراء قيادات الحزب على حساب خدمة المنطقة وسكانها.

دفعت سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني وحالة الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة التي يسيطر عليها الحزب والمحسوبية والولاء الحزبي، عشرات الآلاف الشبان من جنوب كردستان للهجرة إلى الدول الغربية، ومؤخراً علق حوالي 4 آلاف شخص من جنوب كردستان على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

(د ع)