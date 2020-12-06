أضرار كبيرة يخلّفها القصف التركي على قرى ناحية شيراوا

تستمر جرائم الاحتلال التركي بحق المدنيين، وسط استمرار عمليات القصف التي ينفذها ويستهدف من خلالها القرى الآهلة بالسكان في نواحي مقاطعة عفرين.

وفي مقاطع فيديو ُصورت في قريتي قنترة ومياسة التابعة لناحية شيروا في عفرين، يُظهر حجم الدمار الذي خلفه القصف التركي على القريتين، فيما لم تسلم حتى دور العبادة من القذائف التركية.

هذا وتتعرض قرى ونواحي مقاطعتي الشهباء وعفرين، وبشكل يومي، لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، بينما كانت مجزرة تل رفعت التي ارتُكبت في 2 كانون الأول من العام الماضي أكبر دليل على وحشية تركيا بحق المدنيين.

(م ح)

ANHA