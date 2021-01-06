أضرار كبيرة في محطة كهربا تل تمر جراء القصف التركي وفرق الصيانة تباشر العمل

أقدم الاحتلال التركي ومرتزقته منذ فجر اليوم الأربعاء على قصف قرية الدردارة شمالي ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة بشكلٍ عنيف بالأسلحة الثقيلة، ليتم بعدها توسيع نطاق القصف ليطال القاعدة الروسية المتواجدة شمالي المدينة بالقرب من محطة تحويل الكهرباء.

فهد سمعيلة الإداري في مركز كهرباء منطقة تل تمر صرح لوكالتنا وأكد أن القصف تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة وضواحيها، وذلك بسبب تضرر عدد من الكابلات والقواطع الكهربائية وتضرر في "الخط 66/20 ك.ف" نتيجة وصول شظايا القذائف إلى داخل محطة التحويل.

ولفت سمعيلة إلى أن محطة تحويل كهرباء منطقة تل تمر تقع بجانب القاعدة الروسية وبالرغم من ذلك فإن الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوها، فيما لم تحرك القوات الروسية ساكناً.

وأكد سمعيلة أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال التركي ومرتزقته خطوط الكهرباء في المنطقة.

وأوضح في نهاية حديثه أنهم يعملون الآن على صيانة خطوط الكهرباء المتضررة لإعادة الكهرباء إلى المدينة وضواحيها، وقال: "من المتوقع أن يتم توصيل الكهرباء إلى ناحية زركان وضواحيها يوم غد الخميس".

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ANHA