أدهم برزاني: لا استطيع العيش تحت الاحتلال وسأعود بحركة ثورية

وكان العضو السابق في مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، أدهم البرزاني، قد وجه أمس رسالة إلى (الرئاسات الأربع في إقليم كردستان والعراق، وجميع الأحزاب والأطراف السياسية: إقليم كردستان والعراق، والأمم المتحدة وممثلها في العراق، ومجلس الأمن الدولي، وأعضاء الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجامعة العربية، والمنظمات الدولية والمجتمع المدني في كردستان والعراق والعالم، ومنظمات حماية البيئة في كردستان والعراق والعالم) حول هجمات جيش الاحتلال التركي على أراضي باشور كردستان (جنوب كردستان) وحذر من عواقب هذه الهجمات.

وأثارت رسالة السياسي الكردي أدهم البرزاني ردود فعل مناهضة في إقليم كردستان. وقال البرزاني إنه لا يستطيع البقاء تحت احتلال الدولة التركية وإنه قرر بكامل إرادته الخروج من كردستان.

أدهم البرزاني قال في تصريح لوكالة أنباء الفرات إنه لا يستطيع البقاء في وطن تحتله تركيا، فيما تلتزم حكومة الإقليم الصمت.

وأضاف أدهم البرزاني: "أنا لم أتخلَ بأي شكل من الأشكال عن أرض كردستان، وقريبًا سوف أعود إلى أرضي بحركة شعبية ثورية. أنا أعمل على هذا الصعيد والشعب عبّر عن دعمه. أنا لا أثق بأية أحزاب. لا أثق سوى بالحركة الثورية، وأنا أعمل بهذا الصدد وسوف أعود قريبًا إلى كردستان".

(ك)