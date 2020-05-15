عدّة تدابير لتلافي تكرار نقص المياه في مدينة قامشلو

شهدت عدّة أحياء في مدينة قامشلو العام الفائت انقطاعاً مستمراً لمياه الشرب، نتيجة الأعطال المتكررة في مضخات المياه، وخاصة حيي السياحي والكورنيش، وعلى إثرها اتخذت دائرة المياه في المدينة عدة تدابير مؤقتة منها توزيع المياه على هذه الأحياء عن طريق الكومينات.

وتغذي مدينة قامشلو عدّة محطات أساسية منها محطة الهليلية التي تضم 51 منهلاً، وتزود المدينة بنسبة 75% من المياه، ومحطتي جقجق وعويجة بنسبة 10%، ومحطة سفان، بحوالي 15%.

ولتلافي مشاكل نقص وانقطاع المياه بشكل جذري في مدينة قامشلو، أوضح الإداري في مديرية المياه في مقاطعة قامشلو خورشيد أوسو لوكالتنا، أنهم اتخذوا عدّة تدابير، وقال: "بالنسبة لمحطة الهليلية تتألف من 3 مجموعة ضخ، تم تجهزيها الآن، ولها ثلاث خطوط تغذية رئيسة، يتم عبرها تزويد الأهالي بالمياه".

وتابع خورشيد أوسو: "بالنسبة لمحطتي جقجق وعويجة اللتان تضخان المياه لمناطق الشرقية والغربية في مدينة قامشلو، مهامها تنسيق عملية الضخ، ومحطة سفان وهي إحدى المحطات الأساسية في المنطقة، وتتألف من محطتين الأولى للتصفية والثانية للضخ وهي جاهزة أيضاً".

وبيّن خورشد أوسو أن مديرية المياه زودت كافة محطات المياه بمجموعات توليد للطاقة الكهربائية، ويتم استخدامها أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وبيّن أيضاً أن مديرية المياه في مقاطعة قامشلو تسعى الآن إلى استبدال خطوط المياه القديمة المهترئة في حي الكورنيش والسياحي والموظفين بخطوط جديدة.

دعم المحطات بآبار

نظام ضخ المياه في مدينة قامشلو يعتمد على الشبكة العنكبوتية، أي أن مياه كافة المحطات في المدينة مرتبطة ببعضها البعض، وفي حال حدوث أي عطل أو انقطاع التيار الكهربائي مدّة طويلة تتفرغ أنابيب المياه وتؤثر على معظم الأهالي، لذا تعد مديرية المياه في مقاطعة قامشلو الآن دراسة لفصل مياه الأحياء الشرقية عن الأحياء الغربية في المدينة.

كما جهزت دائرة المياه في مدينة قامشلو 13 بئراً شرقي المدينة، ومياه هذه الآبار صالحة للشرب، وهي بمثابة دعم لمحطتي جقجق وعويجة، و9 آبار في حي الهليلية وهي بمثابة دعم لمحطة الهليلية.

وحول المصاعب التي تواجهها مديرية المياه في مقاطعة قامشلو هي التعديات التي تحدث على محولات الكهرباء التي تُغذي محطات المياه بالتيار الكهربائي، فقد رصدت مديرية المياه في مقاطعة قامشلو في 11 أيار، حدوث تعديات على 16محولاً للكهرباء تزود مناهل المياه بالتيار الكهربائي، هذه التعديات يقوم بها أصحاب المعامل والمصانع والأهالي الذين يقطنون بالقرب منها، بالإضافة إلى هدر الأهالي للمياه خلال فصل الصيف.

وناشد خورشيد أوسو كافة الأهالي في مدينة قامشلو لعدم التعدي على المحولات الكهربائية، وهدر المياه.

(أ ب)

ANHA