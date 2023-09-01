عدد وأسماء ضحايا الهجوم على منبج

أفاد مراسلونا في مدينة منبج بأن هجوم مرتزقة الاحتلال التركي البري والمدفعي على أرياف مدينة منبج، صباح اليوم، أدى إلى وقوع 4 شهداء في قرية المحسنلي شمال غرب منبج، وإصابة مواطن في قرية عون الدادات في ريف المدينة الشمالي.

ووثّق مراسلونا أسماء الشهداء الـ 4، وهم: عامر خالد الفرج (15عاماً)، وعامر فهد الفرج (10 أعوام)، ومالك فهد الفرج (18عاماً)، وزينب محمد الفرج (14 عاماً).

كما وثّقوا اسم المصاب الوحيد من قرية عون الدادات شمال منبج، الذي وصل إلى مشافي منبج، وهو بوزان حسن (40 عاماً).

ولا تزال عملية البحث والتوثيق قائمة عن ضحايا الهجوم.

(أ م)