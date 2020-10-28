عدد إصابات كورونا تخطّى حاجزالـ 4 آلاف إصابة في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن أربع حالات وفاة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح جوان مصطفى، الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من قامشلو ورجلين من الحسكة وكركي لكي.

وبيّن مصطفى أنهم سجلوا ٢١٦ حالة إصابة جديدة موضحاً أن الحالات هي ١١٩ ذكور و٩٧ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٢١ حالة في الحسكة

٢٥ حالة في قامشلو

٣٤ حالة في ديرك

١٣ حالة في كركي لكي

٨ حالات في الدرباسية

٥ حالات في عامودا

٤ حالات في تربه سبيه

حالة واحدة في جل آغا

حالة واحدة في الرميلان

حالة واحدة في مخيم الهول

١٨ حالة في كوباني

٣٢ حالة في الطبقة

٢٤ حالة في منبج

٢٤ حالة في الرقة

٣ حالات في دير الزور

حالتان في الشهباء

ونوّه مصطفى بأنه تم تسجيل ٦ حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٤١٦٤ حالة منها ١١٩ حالة وفاة و٦٩٣ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA