عدد إصابات  فيروس كورونا في شمال وشرق سوريا تخطّى حاجز 4600 إصابة

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل 254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكد الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالات الإصابة هي 142 ذكور و112 إناث وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 27 حالات

قامشلو 12 حالة

ديرك 28 حالات

رميلان 1 حالة واحدة

كركي لكي 6 حالات

تربه سبيه 2 حالتان

عامودا 3 حالة

درباسية 1 حالة واحدة

كوباني 56 حالة

الرقة 42 حالة

الطبقة 37 حالات

منبج 32 حالة

دير الزور 6 حالات

الشهباء حالة واحدة

وذكر مصطفى أيضاً أنه تم تسجيل (3) ثلاث حالات شفاء جديدة مع تسجيل (6) وفيات.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 4604 حالات، منها 125 حالة وفاة و707 حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA