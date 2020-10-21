عدد الوفيات بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا تخطى حاجز المئة

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل ٨ وفيات بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لثلاثة رجال وامرأتين من الحسكة وثلاثة رجال من قامشلو وديرك ومخيم الهول.

وأضاف مصطفى بأنهم سجلوا ١٥٣ حالة إصابة جديدة، موضحاً أن الحالات هي ٩١ ذكور و ٦٢ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

٢٨ حالة في الحسكة

١٧ حالة في قامشلو

٢٧ حالة في ديرك

٨ حالات في كركى لكى

حالتان في الرميلان

٦ حالات في عامودا

حالة واحدة في مخيم الهول

٢٠ حالة في كوباني

١٥ حالة في الطبقة

١٤ حالة في الرقة

١١ حالة في منبج

٤ حالات في دير الزور

في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ١١ حالة شفاء جديدة.

بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٣٢٥١ حالة منها ١٠٣ حالات وفاة و ٦٤٦ حالة شفاء.