عدد المهجرين يفوق القدرة الاستيعابية لمخيم مُهجّري كري سبي

ويقصد مخيم مُهجّري كري سبي يوميًّا عشرات الأسر المُهجّرة من مقاطعة كري سبي وريفها بهدف إيجاد المأوى في ظل ظروف النزوح الصعبة التي يعيشونها، ولكنهم يصطدمون بتعليق الإدارة الاستقبال داخل المخيم بعد توقف القدرة الاستيعابية منذ مطلع الشهر الجاري.

والتقى مراسلو وكالتنا بعدد من الأسر التي قصدت المخيم، واعتذرت إليها الإدارة بسبب عدم وجود مكان لاستقبالهم.

يقول المُهجّر من قرية الفارس التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة نايف العيسى إن إدارة المخيم اعتذرت عن استقباله لعدم وجود مكان داخل المخيم.

وتساءل العيسى عن مصيره مع توقف الاستقبال في المخيم، وأين سيتجه هو وأسرته في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها، وعدم وجود مأوى له.

وفي السياق ذاته، قالت عطوة الخليل إنهم ومنذ نزوحهم من قريتهم يتجولون من مكان إلى آخر، وأن صاحب المنزل الذي كانوا يقطنونه في ناحية عين عيسى أخرجهم منه، فاتجهوا إلى المخيم، ولكنهم اصطدموا بتوقفه عن الاستقبال منذ قرابة الـ 20 يومًا.

وأنشئ مخيم مُهجّري كري سبي في الـ 22 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي، من قبل مجلس مقاطعة كري سبي لإيواء مُهجّري المقاطعة بعد احتلالها من قبل تركيا ومرتزقتها عقب عدوانهم الغاشم عليها في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام الماضي.

وتعمل إدارة المخيم على إنشاء مرحلة ثالثة للمخيم لاستقبال أكبر عدد من المُهجّرين بعد استكمال مرحلتيه الأولى والثانية منذ مطلع الشهر الجاري، ولكنها لم تتلق إلى اللحظة أي دعم بهذا الخصوص.

وبهذا الصدد قال الإداري في مخيم مُهجّري كري سبي علي الندى بأنهم ومنذ بداية الشهر الحالي اقترحوا إنشاء مرحلة ثالثة (توسيع المخيم) يستطيعون من خلالها استقبال 500 أسرة مُهجّرة إضافية، ولكنهم إلى اللحظة لم يتلقوا أي ردّ أو دعم يذكر للبدء بهذا المشروع، وذلك مع التدفق والتوافد اليومي للمهجرين إلى المخيم.

وناشد الندى المنظمات الإنسانية والجهات المعنية للإسراع بدعم إدارة المخيم للبدء بإنشاء مرحلة ثالثة، وذلك بهدف إيواء المُهجّرين المتوافدين إليهم بشكل يومي، لما يعانيه هؤلاء من ظروف معيشية صعبة في الأماكن التي قصدوها في بداية تهجيرهم.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المُهجّرين القاطنين داخل مخيم مُهجّري كري سبي 3631 مُهجّر، وهذا العدد لا يشكل سوى 3 ونصف بالمئة من العدد الكلي للمُهجّرين من مقاطعة كري سبي، والذين تصل أعدادهم إلى قرابة الـ 100 ألف مُهجّر، بحسب مجلس المقاطعة.

(ج)

ANHA