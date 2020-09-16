أخبار عاجلة!جيش الاحتلال يقصف قرى ناحية شرا وطائرات حربية في سماء عين عيسى

عبير موسى: عطلت مخططات الغنوشي بأخونة تونس وتمرير الاتفاقيات التركية

قالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، إنها "تعترف بتعطيل مخططات" رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، لـ"أخونة المجلس وتونس، وتنفيذ أجندات الإخوان في الملف الليبي".
خبر 2020-09-16T22:36:00 مركز الأخبار

وفي لقاء مع "ميدي شو"، أكدت عبير موسى أنها عطلت مخططات الغنوشي أيضا "للاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية، وتمرير الاتفاقيات التركية".

ودعت موسي النيابة العمومية إلى فتح جميع القضايا، خاصة التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد الغنوشي، وفق ما ذكر موقع إذاعة "موزاييك".

وتابعت: "في عهد شيخ الإخوان ما الذي سيحدث في البرلمان!.. نريد من النيابة التحرك والرد سيكون بالحجة والدليل أمام المحكمة".

وأضافت: "أنا عطلت مخطط العنوشي لأخونة البرلمان والاستيلاء على صلاحيات رئاسة الجمهورية، وتمرير اتفاقيات تركيا وقطر، والمحكمة الدستورية التي يحب أن يضع فيها اتحاد القرضاوي. أعترف أنني عطلت هذه المخططات، وإن كانت هذه جريمة أعدموني".

(ي ح)


إقرأ أيضاً