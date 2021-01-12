عبير موسى تقود تحرّكًا جديدًا لسحب الثقة من الغنوشي

وأوضحت الكتلة في بيانها أن الغنوشي أصرّ على "الانقلاب على الجلسة العامة وإلغاء دورها والسطو على إرادة النواب، وفرض تمرير قرارات داخل مكتب المجلس بالقوة وخرق القانون".

كما اعتبرت أن هذه الممارسات "أصبحت تهدد مؤسسات الدولة وتنبئ بنيّة مفضوحة للانقلاب على الشرعية، والتغول داخل البرلمان لتنفيذ مخطط سياسي مجهول المعالم والعواقب"، وشددت على أن بقاء الغنوشي على رأس البرلمان "أصبح يمثل خطرًا على الأمن القومي للبلاد يجب وضع حدّ له".

وارتفعت الأصوات، داخل البرلمان، المحذّرة من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني، وعلى مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد، وسبق أن واجه الغنوشي خطر الإبعاد من منصبه خلال الفترة الماضية.

(ي ح)